Las muertes de diez menores permanecen en investigación en el registro de casos de violencia machista contra sus madres

Publicada el 28/10/2018 a las 13:53 Actualizada el 28/10/2018 a las 14:09

27 menores asesinados desde 2013

Nueve casos de mujeres asesinadas en 'investigación'

Unacontra su madre que elabora la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género desde el año 2013 . En este balance no está incluido el caso del niño de Sabadell (Barcelona) que falleció junto a su padre en un accidente ocurrido el pasado septiembre en el sur de Francia, un suceso que, según reveló el Consistorio de dicho municipio, se investiga como un caso de violencia machista.Fuentes de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género han indicado a Europa Press que. Estas mismas fuentes han señalado que independientemente de su muerte se haya producido en Francia, el niño entraría en las estadísticas oficiales ya que residía en España.De confirmarse este caso,. Se sumaría al asesinato en Castellón de otras dos niñas de 3 y 6 años a las que mató su padre , quien después se suicidó; y al de niño que fue apuñalado por su padre en abril en El Ejido (Almería).Pero. Uno de ellos es un suceso en la Orotava (Tenerife), donde una mujer y sus dos hijas menores de edad aparecieron muertas y el presunto autor ahorcado. El otro se corresponde al caso de los dos niños de Getafe (Madrid) que encontraron calcinados en el interior de su vivienda y cuyo padre después se suicidó.Precisamente la última actualización de la estadística de menores víctimas mortales en casos de violencia de género contra su madre se corresponde con. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género lo incluyó entre los casos 'en investigación' el pasado 17 de octubre, debido a que, al parecer, el padre dejó una nota manuscrita en la que admite que los mató "para que no sufrieran".Según han confirmado recientemente a Europa Press fuentes del departamento liderado por Pilar Llop,Estas fuentes precisaron que la revisión se va a centrar especialmente en los casos que, al cierre de cada ejercicio, se quedaron en investigación, aunque de manera "puntual" puede suceder que se incorporen crímenes que inicialmente nadie relacionó con violencia machista.En el periodo comprendido entre 2013 -año en que empieza a contabilizar el Gobierno a los menores asesinados- y 2018,a manos de las parejas o exparejas de sus madres, según este balance oficial. El año 2017 fue el más mortal hasta la fecha, ya que finalizó con ocho asesinados. En 2013, el año concluyó con seis fallecidos; 2015 con cinco; 2014 con cuatro; y 2016 con uno. Respecto a las muertes en investigación, en 2018 hay cuatro; en 2015 otros cuatro; en 2016 hay uno y en 2014 otro.Las cifras oficiales contrastan con los recopilados por feminicidio.net , cuya base de datosdesde el año 2013 hasta el 25 de septiembre de este año. Según los datos de este portal , en 2018 se han producido cinco asesinatos de menores que no están reconocidos de manera oficial, entre ellos, los niños de Getafe.Fruto de la revisión por parte del Gobierno de estos datos oficiales,, por lo que éstas ya son víctimas de violencia de género de manera oficial. Una de ellas es Juana Ramos, que permanece desaparecida desde el 20 de agosto de 2016 en Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de un caso excepcional ya que, pese a que no se ha hallado el cuerpo sin vida, se contabiliza en el registro de asesinadas a manos de su pareja o expareja.Hasta ahora, su caso permanecía en investigación, al igual que el de una mujer en Madrid, que también ha sido incluida en los datos oficiales , así como el de la granadina Sara Correa y otra mujer asesinada en Fuengirola (Málaga), confirmadas tras la sentencia que condenó a sus asesinos. Con estas incorporaciones,