Publicada el 28/10/2018 a las 12:39 Actualizada el 28/10/2018 a las 12:40

, casi la mitad de esta cantidad en personal, pero también en mantenimiento y conservación de las instalaciones. Los ingresos sin embargo en este mismo periodo. Los datos han sido facilitados por el Gobierno al senador de Compromís Carles Mulet, quien pidió datos por escrito sobre distintos capítulos de gasto de las instalaciones del Valle de los Caídos y recibió respuesta el jueves, según informa Europa Press.El senador preguntaba por los gastos e ingresos de los últimos 40 años, los del periodo democrático, pero el Gobierno explica quey que la información que facilita parte de ese ejercicio porque es la más "fiable de la que se puede dar cuenta".De acuerdo con esta respuesta,entre gastos generales de personal (11.567.133,45 euros), subvenciones e inversiones (5.286.187,23 euros) y gastos corrientes (3.392.31,23 euros). El Ejecutivo aporta otros datos, como el del gasto en seguridad privada, que desde 2014 ha ascendido 660.860,97 euros, o el gasto por el suministro eléctrico, que desde 2008 asciende a 751.689,9 euros.Se explica en la respuesta queporque las instalaciones tiene su propio abastecimiento,, porque no son competencia de Patrimonio Nacional.Mulet había preguntado también por el, pero el Gobierno aporta como respuesta el gasto de Patrimonio Nacional para todos sus inmuebles, no sólo los del Valle de los Caídos, que ha ascendido a 1.199.000 euros desde 2011.En este mismo periodo, de 2008 a la actualidad,y se han quedado casi en la mitad, 9.585.785,40 euros, procedentes de la venta de entradas para acceder a las instalaciones. Actualmente, la entrada general son 9 euros. Tras el anuncio del Gobierno de exhumar los restos de Franco ha aumentado el interés por conocer el lugar y ha crecido el número de visitantes, pero el Ejecutivo no ofrece detalles mensuales.