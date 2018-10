Publicada el 28/10/2018 a las 16:14 Actualizada el 28/10/2018 a las 16:43

Un 68,3% de los encuestados en el último barómetro de laSexta difundido este domingo considera que. Esta pregunta surge a raíz de la pregunta de Pablo Casado al líder del Ejecutivo el pasado miércoles desde la tribuna de los oradores del Congreso de los Diputados: "¿Usted no se da cuenta de que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España?". Por el contrario, tan sólo un 25,4% está de acuerdo con las palabras del conservador mientras que un 6,3% se decanta por un no sabe o no contesta, en esta encuesta sobre las impresiones de los españoles sobre asuntos de actualidad.Esta frase, provocó una tormenta política que tuvo su punto álgido cuando el Gobierno consumaba su amenaza de romper relaciones con Pablo Casado . El jefe de los conservadores no había dado marcha atrás retirando sus palabras como Sánchez le había demandado en sede parlamentaria y en la Moncloa daban por rotas "las relaciones con el presidente del PP" al considerar que éste había perdido "el respeto institucional".Dentro del espectro de los cuatro grandes partidos,con un 77,6% de los encuestados, seguidos por los de Ciudadanos con un 59,3%. La postura contraria es defendida por los votantes del PSOE de forma mayoritaria con un 97,6%, empatando prácticamente con los de Unidos Podemos, que en un 97,5% también expresan su desacuerdo con las acusaciones formuladas por el líder popular.Otra cuestión sobre la que pregunta este barómetro especial de laSexta es. La pregunta muestra una división de la sociedad: un 50,3% de los encuestados se muestra en contra de ello mientras que un 44,8% está a favor, con un 4,9% decantándose por el no sabe o no contesta.A nivel de las cuatro principales formaciones políticas, la división se hace patente de manera especial en el PSOE. Los votantes del partido que se encuentra en el Gobierno se muestran divididos: un 47,4% son favorables a la legalización pero un 45,4% es contrario. Las posiciones más firmes arraigan en PP y Unidos Podemos. La mayor parte de los votantes populares se muestra en contra de la legalización (81,8%) mientras que una cifra similar (84,1%) está a favor entre los de Unidos Podemos. Los votantes de Ciudadanos se decantan por el no en un 68,9%, con un 28,9% a favor.Esta pregunta llega después de que en Canadá se legalizara la venta de marihuana con fines recreativos . Después de esta decisión, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pidió que España "sea inteligente" para regular el uso integral del cannabis y sus derivados , tanto con fines terapéuticos como recreativos, ya que considera que es "una oportunidad que puede traducirse en grandes beneficios para España y sobre todo para los ciudadanos".