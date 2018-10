Publicada el 29/10/2018 a las 12:15 Actualizada el 29/10/2018 a las 13:07

La cuota progresiva podría suponer subidas

El Gobierno y Podemos tratarán de concretar este miércoles su acuerdo sobre los autónomos. El Ejecutivo y el partido morado mantendrán ese día el primer encuentro de seguimiento del pacto de Presupuestos que suscribieron hace unas semanas, y según anunció el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, el principal asunto a tratarUnidos Podemos exige que no se suba la cotización a ningún trabajador por cuenta propia, si bien el Gobierno abrió la puerta hace unos días a elevar la cuota.El acuerdo de Presupuestos firmado hace unas semanas era muy poco concreto en lo relativo a los autónomos. Sobre la cuota que tendrán que pagar los trabajadores por cuenta propia, el pacto únicamente planteaba la necesidad de "reformar, dentro de 2019, el sistema de cotización de los trabajadores autónomosde manera que se garantice a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja". Pero el texto no incluía ninguna cifra concreta, pese a que hace meses el líder de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó haber acordado con el Gobierno un sistema de cuotas progresivas y que los autónomos que no alcancen un ingreso mínimo mensual de 735,9 euros al mes en 14 pagas estarán exentos de pagar tarifa alguna.Precisamente será esa falta de concreción la que tratarán de arreglar este miércoles el Ejecutivo y la coalición morada, aunque está por ver si el acuerdo es sencillo o la negociación será larga. Echenique aseguró este lunes que el objetivo de Unidos Podemos en la reunión será "concretar la bajada de la cuota de autónomos de quienes ganan menos de 12.000 euros al año yen España". Pero hace unos días, el Ministerio de Trabajo propuso a las asociaciones de autónomos elevar la cuota entre 40 y 50 euros mensuales, un incremento de, como mínimo, el 14%.La propuesta remitida por el ministerio que comanda Magdalena Valerio no es definitiva, sino que se trata de la primera propuesta de la negociación con las asociaciones de autónomos. Según informaron varios medios, el departamento ha propuesto tres posibles escenarios, que en todo casoal mes para los autónomos que cotizan el mínimo legal, que son la inmensa mayoría. A cambio, el Gobierno mejoraría las prestaciones sociales que reciben estos trabajadores por cuenta propia, que al pagar la cotización mínima no disfrutan de varias de las coberturas que proporciona la Seguridad Social.La cuota que paga un autónomo en concepto de cotización a la Seguridad Social le sirve para poder disfrutar de ciertas coberturas, y es variable en función del número de servicios al que decida acceder cada trabajador por cuenta propia. La prestación más básica es la que da derecho a obtener una prestación si el trabajador se ve obligado a cogerse una baja por enfermedad común o un accidente no laboral. Pero no todos los autónomos pagan lo mismo por esta cobertura de la Seguridad Social,Por esta cobertura básica, los autónomos pagan –en 2018– una cuota mínima de 278 euros mensuales y una tarifa máxima de 1.121 euros. La diferencia entre una y otra cantidad la determina el propio empleado por cuenta propia, que puede elegir la base de sus ingresos mensuales a la que quiere que se le aplique el tipo del 29,9% vigente actualmente. Pagar la cuota es obligatorio, se ingresen 600 o 6.000 euros netos al mes, y únicamente se puedeCuanto más dinero se pague al mes, el autónomo tendrá una mayor pensión en el futuro.Sumar un mínimo de 40 euros a esta cuota mínima supondría que, como poco, los autónomos tendrían que pagar a la Seguridad Social una tasa de 318 euros mensuales, lo que les permitiría –según la primera propuesta del Gobierno– mejorar algunas prestaciones en comparación con las que actualmente disfrutan. Pero Unidos Podemos se niega, a priori, a elevar la cuota de autónomos por encima de los 278 euros mensuales para este año. Su propuesta –que coincide con la que incluía el acuerdo de Presupuestos– es que se convierta en progresiva, lo que beneficiaría, a priori, a quienes ingresaran menos de 932,7 euros al mes. Pero, según establece el acuerdo de Presupuestos,y presumiblemente sus efectos se dejarían notar ya en 2020.No obstante, la propuesta de Unidos Podemos tiene una contrapartida que podría terminar redundando en una subida de las cuotas para algunos autónomos. Un total de 1,3 millones de trabajadores por cuenta propia tienen beneficios netos mensuales superiores a la base mínima de cotización –que se sitúa en 932,7 euros–, la cuantía de la que sale la cuota mínima mensual de 278 euros mensuales al aplicársele el impuesto del 29,9% vigente. Y la mayor parte de esos 1,3 millones de autónomos, pese a tener beneficios superiores a 932,7 euros al mes, cotizan el mínimo de 278 euros mensuales, por lo que implantar un sistema impositivo progresivo impediría –si no se articulara alguna medida para facilitarlo– que un autónomo con un beneficio mensual de, por ejemplo, 1.600 euros, pudiera pagar una cuota de 278. Y, por ende,