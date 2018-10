El padre de Marta del Castillo, nuevo fichaje de Vox en Andalucía

Publicada el 29/10/2018 a las 11:04 Actualizada el 29/10/2018 a las 11:36

Antonio del Castillo, el padre de, la chica sevillana desaparecida y asesinada en 2009, ha anunciado que apoyará a Vox durante la campaña para las próximas elecciones andaluzas. Según informa el El Español , Antonio del Castillo ha aclarado quede la formación de extrema derecha.Hasta ahora Del Castillo estabapero, descontento con la gestión de los conservadores en el conflicto catalán, ha decidido mudarse a Vox. Tal y como recoge El Español, Antonio del Castillo está "harto de los complejos en Cataluña", aunque asegura que "ayudaré en todo lo que pueda, pero no seré candidato". El padre de Marta del Castillo fue reclutado por Rajoy en 2014 para que acudiese al Congreso a defender laSegún las declaraciones en el citado medio digital, Del Castillo asegura estar "cansado de tantas tonterías, del lenguaje políticamente correcto de los candidatos. No dicen las cosas claras". También ha manifestado su: "No creo que Vox sea nada de eso. Yo nunca apoyaría algo que se situara en un extremo", ha dicho.