El Parlament cita a Florentino Pérez y a varios exministros por el proyecto Castor

El Parlament ha aprobado este lunes citar al presidente de ACS, Florentino Pérez, para que comparezca en lade la Cámara que abordará si existieronen la concesión, ejecución y desmantelamiento del almacén de gas Castor, informa Europa Press.Así se ha aprobado en una reunión de esta comisión, que también citaráJosé Manuel Soria, Josep Piqué, Rodrigo Rato, Álvaro Nadal (PP), Miguel Sebastián y Magdalena Álvarez (PSOE).También se ha citado al exministro y expresidente de la Generalitat José Montilla; al exministro y exalcalde de Barcelona Joan Clos, ambos del PSC, y a la actual ministra de Transición Ecológica , Teresa Ribera.Fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press han explicado que se empezará a citar a los comparecientes, por lo que aún no hay calendario establecido sobre en qué orden irán.La Cámara catalana también ha citado al, Carlos Barat; el alcalde de Alcanar (Tarragona) Alfons Montserrat, y los exalcaldes de Vinaròs (Castelló) Javier Balada y Jordi Romeu.El proyecto Castor fue polémico en todas sus fases: desde el procedimiento de adjudicación, pasando por los terremotos que originó mientras funcionó y acabando por la indemnización a los promotores que aprobó el Gobierno, que fue anulada por el Tribunal Constitucional El Parlament también ha citado al, Ignacio Nieto; al exconseller valenciano Juan Gabriel Cotino, al exconseller de la Generalitat Josep Huguet y al presidente del Banco Europeo de Inversiones Werner Hoyer.Además, se han aprobado las comparecencias del consejero delegado de Caixabank , Gonzalo Gortázar; el consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, y el presidente del Instituto Geológico y Minero de España, Marco Aparicio, entre otros.Todos los nombres anteriores serán llamados a comparecer en el Parlament en calidad de testigos, pero también se han citado a otras personas como "expertos" en lo que sucedió, como por ejemplo el periodista Jordi Évole , que realizó unAdemás, se han aprobado las comparecencias de unos de losMIT-Harvard sobre el proyecto Castor David Castiñeira; la activista Simona Levi; el presidente de la patronal Cecot, Antoni Abad; el eurodiputado Ernest Urtasun, y el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, entre otros.Ahora la Cámara empezará a contactar con todos los comparecientes para encontrar un día que les vaya bien acudir, peroque todos los nombres que se han aprobado vayan al Parlament.En el pasado, la Cámara ha aprobado comparecencias en comisiones de investigación tales como las del, Mariano Rajoy; su exjefe de gabinete, Jorge Moragas, y la expresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.Para, alegaron un informe del Consejo de Estado que afirma que "no resulta obligado atender el requerimiento de comparecencia" que pudiera dirigirse al presidente y la vicepresidenta, ministros y exministros, altos cargos y ex altos cargos de la Administración General del Estado y miembros en activo o en otras situaciones administrativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.