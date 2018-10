Publicada el 29/10/2018 a las 10:47 Actualizada el 29/10/2018 a las 12:00

info Libre .

¿Doble rasero respecto a Dolores Delgado?

El futuro de Cospedal... ¿en riesgo?

El líder del PP,, cumple sus cien días al frente del Partido Popular cuando han salido a la luz unas informaciones que, a ojos de las fuentes consultadas, pueden lastrar ese "efecto Casado" del que hablan en el partido.Según adelantó este lunes moncloa.com , el excomisario de Policía José Manuel Villarejo habría actuado "como agente doble para el Partido Popular durante la instrucción del caso Gürtel". Según esta página web, el enlace principal del comisario retirado con el Partido Popular eramarido de María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general de los conservadores.moncloa.com, que apoya su información en audios entre el policía y el marido de la exministra de Defensa, sostiene que "Villarejo, para ganarse su confianza, informó al PP por medio de López del Hierro de movimientos policiales, escuchas e, incluso,de este escándalo de corrupción que sacudió las filas conservadoras a partir de febrero de 2009, cuando estalló en plena campañas de las elecciones autonómicas gallegas y vascas. "Evidentemente, no es plato de buen gusto. Pero hay temor a que esto sea el comienzo de una catarata de grabaciones", señala un dirigente regional en conversación conOtras fuentes ponen el foco en que fue el PP elde esa trama y en que la Justicia. Y en que si alguien ve algo ilegal en estas grabaciones es libre de acudir a los tribunales.En un comunicado, Cospedal recuerda que el caso está judicializado y que las conversaciones no cambiaron nada.En lo que coinciden todas las fuentes consultadas es en que las informaciones dejan al PP ante la tesitura de ser igual de exigentes que lo fueron a la hora de exigir responsabilidades a la ministra de Justicia,. En todo caso, destacan que en ese caso ellos pusieron el foco en que esta había mentido negando cuando salieron las grabaciones cualquier tipo de relación con Villarejo.La dirección nacional del PP no ha valorado todavía el alcance de estas informaciones que ponen en el punto de mira a María Dolores de Cospedal. La exsecretaria general, ahora diputada en el Congreso , fue uno de los principales apoyos de Pablo Casado en la segunda fase del cónclave de sucesión de Mariano Rajoy del pasado julio. Será la vicesecretaria de Comunicación,, la que lo haga en una rueda de prensa convocada a partir de las 13.30 horas. El de este lunes será su estreno en la sala de prensa de la sede de Génova."La trascendencia que trata de darse a estas conversaciones que no aportan nada a ningún proceso en marcha solo pueden tener un objetivo: tratar de cubrir el hecho de que personas muy relevantes del actual Gobierno negaron hasta tres veces conocer al comisario Villarejo, cuando se ha evidenciado que no era cierto. Cuestión ésta que no ha sido negada en ningún momento ni por Ignacio López del Hierro ni por mí",El primer acto de Casado de este lunes fue la presentación del secretario general del PPE y eurodiputado,, en un desayuno organizado por el. El dirigente conservador fue preguntado por esta última polémica: "Sobre audios de las cloacas del estado no me voy a pronunciar", dijo.Hace unas semanas, la exministra de Defensa emitió un comunicado negando estar en la pelea por ser cabeza de lista al. Desde que Casado ascendió a la presidencia del PP es fija en las quinielas internas para encabezar la lista aluna vez que ya ha dejado la presidencia del PP de Castilla-La Mancha.