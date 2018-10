La homeopatía solicita comercializarse en farmacias de forma oficial: Sanidad recibe 2.008 solicitudes

Publicada el 30/10/2018 a las 18:44 Actualizada el 30/10/2018 a las 19:34

info Libre

Hasta ahora, era imposible saber a ciencia cierta cuántos productos homeopáticos se vendían en farmacias. Las cifras las desconocían los consumidores y las autoridades sanitarias. Pero ahora, con el procedimiento que inició el Ministerio de Sanidad con Dolors Montserrat (PP) y que han continuado Carmen Montón y María Luisa Carcedo (PSOE), se podrán conocer las cifras exactas. De momento, ya se tiene el primer dato: los laboratorios que fabrican estos productospreliminar abierto por la institución. Con estas cepas, explica aElena Campos, presidenta de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP), podrían generarse 15.000 productos.Seis meses después de que se publicara la orden que regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente, este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el anexo con los fármacos que pueden iniciar la solicitud de autorización, el calendario para dicha presentación y, finalmente, la orden deNo obstante, las compañías titulares de los productos que deben ser retirados de la venta podrán interponer unante la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente resolución.Aún no están autorizados para comercializarse, añade Campos, pero muchos ya están en el mercado. "", critica. Además, añade, todavía no se sabe si estos pagarán las tasas correspondientes a estar a la venta en el mercado. En este sentido, critica Campos, "se retirarán del mercado los que no hayan solicitado registro pero".Asimismo, continúa Campos, Sanidad "". Y recuerda, en este sentido, que "estos tienden a traer alguna indicación terapéutica o cuanto menos carecen de la leyenda que indique 'producto pendiente de autorizar su comercialización' o 'sin indicación terapéutica aprobada' (que es lo q exige la norma de 2007)", lamenta.Entre los requisitos iniciales para ser evaluados por la AEMPS se pedía que comunicaran si el medicamento homeopático; las condiciones de prescripción y dispensación propuestas; la composición cualitativa y cuantitativa. Se requiere la declaración completa y detallada de los componentes activos del medicamento, así como la declaración de los excipientes.En cuanto al primer requisito, Campos asegura que se desconoce la cifra exacta de todos aquellos que han solicitado el etiquetado de medicamento terapéutico. "que a cualquier otro medicamento", afirma.En definitiva, desde la APETP critican que se trate de "y un agravio a los consumidores y resto de empresas farmacéuticas con medicamentos reales".Ahora, la AEMPS establece un calendario formado por siete periodos, empezando el primero el próximo jueves, 1 de noviembre, y finalizando el último periodo el 30 de abril de 2022, para que los titulares de los medicamentos homeopáticos que figuran en el anexo soliciten la correspondiente autorización de comercialización. La orden advierte de que, de no presentarse dicha solicitud de autorización de comercialización en el plazo establecido al efecto, no se podrá seguir comercializando el medicamento en España,