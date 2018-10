Cs dice ahora que no apoyará los Presupuestos después de asegurar que se desmarcaría del veto del PP

Publicada el 30/10/2018 a las 08:55 Actualizada el 30/10/2018 a las 11:00

Reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria

Ciudadanos avisa que tardará meses en aprobarse

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera , ha asegurado este martes que si depende de su grupo parlamentario en el Congreso, los Presupuestos acordados por el PSOE y Podemos para 2019. "Que nadie se llame a engaño; estos Presupuestos, si dependen de Ciudadanos, no van a salir adelante", ha declarado tras señalar que la formación naranja "tiene la batuta" en la Mesa de la Cámara Baja.Ciudadanos "va a decir, más allá de los bulos y los nervios", ha insistido en alusión al PP, que este lunes acusó a su partido de "decir una cosa hoy y hacer la contraria mañana" y de "salir al rescate" de los Presupuestos de la izquierda. Estas declaraciones de Rivera se producen días después de que, en efecto, la formación naranja asegurase que no pondría bloqueos a la aprobación de las Cuentas y dejaría al PP solo en su postura de vetarlas.Rivera se ha pronunciado así unas horas antes de que, como se espera, este martes la Mesa del Congreso —donde PP y Cs tienen mayoría— ponga fin ala la reforma promovida por el PSOE y Unidos Podemos para acabar con el poder de veto del Senado a la senda de déficit, que se podrá empezar a debatir. Esa reforma de laes un paso imprescindible para poder aprobar una nueva senda de déficit y facilitar así la presentación de unos Presupuestos distintos de los del Gobierno del PP, pero el partido naranja pronostica que no estará completamente aprobada antes del verano de 2019.El partido que preside Albert Rivera, que no se opone a quitar el veto irrevocable del Senado pero que exige una mayoría reforzada de dos tercios en el Congreso para levantarlo, avisa de que la tramitación no ha hecho más que empezar e incluso se atreve a aventurar que la reforma no estará completamente aprobadaFuentes de la dirección del Grupo Popular han mostrado su sorpresa por la decisión de Ciudadanos de no sumarse a las prórrogas y avisan de que puede sera unos Presupuestos del tándem de Pedro Sánchez En todo caso, en el PP aseguran a Europa Press que su grupo tiene ya decidido presentarcon un texto alternativo para forzar un nuevo debate en el Pleno del Congreso antes de comenzar a discutir la redacción de la iniciativa, lo que retrasará el inicio de la tramitación al menos un par de semanas más.El Gobierno de Pedro Sánchez, por su parte tiene anunciada la presentación de su proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 a finales de noviembre de este año, pero se atendrá a, aprobada por Mariano Rajoy , ya que para entonces la reforma de la Ley de Estabilidad aún estará lejos de estar en vigor.