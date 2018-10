Organizaciones LGTB protestan por el retraso en la aprobación de la ley estatal y autonómica para su colectivo

Publicada el 30/10/2018 a las 13:02 Actualizada el 30/10/2018 a las 13:38

Ayuda de la presidenta

Diversas organizaciones de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales han protestado este martes por el, tanto a nivel estatal como autonómico, ha informado Europa Press.Así lo han expresado la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y la Federación castellanoleonesa (FECyLGTB+), la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y más, compuesta por AWEN LGTBI+ (León), Chiguitxs LGTB+ (Palencia), Segoentiende (Segovia), Iguales e Iguales USAL (Salamanca) y Lesgávila (Ávila).En concreto, han criticado el "retraso" en la aprobación de las leyes para el colectivo LGTB+, tanto la, paralizada en el Congreso de los Diputados entre prórrogas, como la, que el Partido Popular "ha decidido bloquear con artimañas parlamentarias, pidiendo esta pasada semana una segunda prórroga, con el voto en contra del resto de partidos políticos de la Cámara".La jornada de protesta, bajo el nombre de, ha consistido en la realización conjunta de ruedas de prensa en diferentes ciudades para apoyar la aprobación de las leyes del colectivo LGTB+ como la autonómica Ley de Igualdad de la Diversidad Sexual o la estatal Ley LGTBI.La Federación nacional ha manifestado "suante una inacción que prolonga elde niños, niñas, adolescentes y personas adultas ante la discriminación por orientación sexual e identidad o expresión de género", como ha expresado Mané Fernández, vicepresidente de la organización.Por su parte, FECyLGTB+ ha informado del bloqueo del Partido Popular al trámite parlamentario de la Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual de Castilla y León, que han calificado de "artimaña parlamentaria que muestra la", según ha señalado su presidente, Ignacio Paredero."Se nos acaba el tiempo, no solo de esta legislatura, sino para prepararnos contra la oleada de odio contra la diversidad sexual que viene", ha añadido Paredero, quien ha afirmado que Brasil, Italia o Estados Unidos son un "ejemplo claro" de que los derechos de estos colectivo "siempre están en el aire" y que cuanto más rápido se avance hacia la igualdad, cuantas mas leyes que les protejan se consigan,Respecto al voto que ha impuesto una segunda prorroga para la Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual, Paredero ha pedido a la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente,En este sentido, ha asegurado que no olvidan su apoyo "valiente" en la toma en consideración el pasado 13 de junio y "comprenden" su situación, pero le piden ayuda para continuar el trámite de la Ley que "necesitan" por todas las personas queLa Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual fue, tras un año de negociaciones con la Junta de Castilla y León que, después de comprometerse a promoverla y tramitarla, incluyendo un compromiso explícito de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, "decidió no hacerlo en diciembre del año pasado", han explicado los colectivos.El texto de la Ley, en base a una propuesta de las entidades LGTB+, inspirada en la Ley LGTB extremeña, se negoció con la Junta y fue ese texto negociado el que las organizaciones LGTB+ de la comunidad presentaron a los partidos de la oposición, que lo registraron para tramitarlo como proyecto de ley.El pasado 13 de junio, con el voto a favor de todos los partidos, de la Presidenta de Las Cortes y la abstención de 41 procuradores de la bancada popular, se aprobó la toma en consideración de la Ley.Sin embargo, han explicado que el pasado 25 de octubre concluyó la primera prorroga de enmiendas solicitada por el Grupo Popular y en la Junta de Portavoces y posteriormente en la mesa de Las Cortes,, pero "se ha vuelto a imponer otro aplazamiento, bloqueando de nuevo el trámite de la Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual por voluntad del Partido Popular".