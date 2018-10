Cospedal encargó a Villarejo en la reunión secreta de Génova “trabajos puntuales” y su marido le garantizó los “pagos”

Publicada el 31/10/2018 a las 08:47 Actualizada el 31/10/2018 a las 09:43

La entonces secretaria general del PP,, encargó al comisario“trabajos puntuales” para el partido, le prometió "discreción" y su marido, Ignacio López del Hierro, le garantizó los "pagos" y "discreción". "Yo tengo la cartera en un lado y el corazón en el otro.[...] Siempre que gobernáis vosotros nunca he ganado dinero, pero siempre que está el PSOE, como son tan desastres, pues siempre me encargan cosas", les confesó a ambos el comisario en una cita secreta organizada por el matrimonio en la sede nacional del PP en la calle Génova eñ 21 de julio de 2009, en plena eclosión del caso Gürtel. Es lo que revela este miércoles el digital Moncloa.com en una nueva entrega de las grabaciones realizadas en esa cita por el propio Villarejo.López del Hierro le pregunta al comisario si cree que van a imputar a, tesorero del PP, quien declara al día siguiente en el Tribunal Supremo. “Seguro, rotundamente”, responde Villarejo, a lo que Cospedal pregunta si conviene al PP que se retrase “todo lo posible” la instrucción del caso Gürtel.Cospedal (C): ¿El interés cuál es? Retrasarlo todo lo posible.Villarejo (V): Claro. Yo creo. Yo, no, pero, vamos, en este caso yo…C: Yo la información que tengo es que desde luego lo van a imputar [refiriéndose a Bárcenas].V: Lo van a imputar… pero María Dolores, lo va a…C: Y cuanto menos piden un delito fiscal (…) comprobado.V: No, no, pero lo del delito fiscal, aun cuando él diga que lo tenga prescrito, que probablemente, técnicamente, igual…. Yo soy abogado también, pero, pero, pero no me he leído el tema. Lo que está claro es que, el que maneja los dineros de un partido, no puede haberse salvado por prescripción con un tema de este alcance de… punto de vista. O sea, es un tema impresentable.C: Eso está claro. Pero, y una cosa que te quiero preguntar…Ignacio López del Hierro (ILH): En mi opinión. Es muy personal…V: Sí.ILH: Le vendría bien que se dieran las causas para de una vez por todas acabar con este lío.V.- Objetivas.ILH: Las causas objetivas de que…C: No. A mí si me dicen pasado mañana pedimos el suplicatorio, se acabó. […] Acabamos ya.V: No, pero, él, claro, él, él va a declarar mañana.C: Él va a declarar mañana, pero si el juez tarda, dice: ‘Bueno, pues oigo la declaración y ya en septiembre empezaré otra vez y ya veré cuando pido el suplicatorio. Claro, a nosotros nos alarga la situación, porque objetivamente yo no tengo una situación judicial, porque él no la tiene.V: Pero, María Dolores, como el PSOE o el entorno del juez se entere de esto, va a pedir que sea en septiembre.C: No, claro, pero… de esto, de esto ya se han dado cuenta ellos.Más adelante, López del Hierro le dice que a lo mejor el comisario debería "Cospedal: Eso es lo que creo.Villarejo. Puntuales. Yo lo único, insisto, yo lo único que te pido, a mí no me importa…ILH: ¿Tú estarías en disposición, por ejemplo, de hacer algún trabajo puntual de temas?V.- No tengo ningún problema. Por lo menos los gastos alguna vez me pagareis, alguna vez los gastos.ILH.- Sí… hombre, los gastos.Tal y como revela Moncloa.com, el comisario vuelve a insistir en que la” para llevar a cabo estos encargos. “No te preocupes por eso”, le contesta Cospedal. En otro momento de la conversación, Villarejo comienza a hablar del "famoso pen drive” de José Luis Izquierdo, el contable de la trama Gürtel, que acabó en manos de la UDEF y se convirtió en una prueba clave de la investigación. A la pregunta de Cospedal sobre si en esa memoria "hay de todo”, Villarejo responde que han hecho todo lo posible por “romperlo”.El comisario adelanta además a sus interlocutores que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido un informe sobreque hicieron las empresas de Correa a políticos de Valencia. Una petición que hasta entonces había sido “boicoteada” por Olivera, el jefe de la UDEF. En dicha lista aparece una “chaquetilla” entregada a Juan Cotino valorada “en 400 euros”. Una información que Villarejo ya había trasladado al conseller valenciano.El policía desvela además que la Policía contaba conen Génova. Villarejo se ofrece para descubrir su identidad, de la que incluso ofrece pistas. Agrega que la Policía tiene “dos o tres informadores” en Valencia, donde se desarrolla una de las ramas de la investigación del caso y que hay otro en la sede de Génova, lo que sorprende a María Dolores de Cospedal, subraya Moncloa.com.