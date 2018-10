El PP ubica como línea roja para actuar contra Cospedal la comisión de un delito

Publicada el 31/10/2018 a las 11:13 Actualizada el 31/10/2018 a las 13:05

info Libre .

El silencio de Casado

El precio del apoyo de la secretaria general

La dirección nacional del PP cree que de los audios difundidos "hasta ahora" entrey el comisario retirado José Manuel Villarejo no se desprende ningún comportamiento delictivo ni que la exsecretaria general haya mentido.Esta es la misma sensación que hay entre el grueso de los diputados y cargos regionales y provinciales consultados porEstas fuentes coinciden en que, a día de hoy, los audios difundidos por moncloa.com no permiten hacer ningún reproche a Cospedal desde el punto de la vista de la comisión de un delito. No obstante, muestran su preocupación por lo que pueda estar por venir. Y creen los partidarios de que su dimisión al proyecto de Pablo Casado, que acaba de cumplir 100 días al frente del PP.Este miércoles, nuevas entregas de las grabaciones apuntan a que, en la reunión secreta de la sede de Génova, Cospedal encargó a Villarejo "trabajos puntuales" y su marido, Ignacio López del Hierro, le garantizó los "pagos".Para Génova, la línea roja está, pues, en que de los audios se desprendiese la comisión de un delito o en que se comprobase que Cospedal hubiese mentido.El PP ha pedido la dimisión de Dolores Delgado por los audios desvelados hace semanas también por moncloa.com. Y, cuando se les cuestiona sobre las grabaciones a Cospedal defienden queLa ministra, insisten, mintió al cambiar varias veces de versión y no denunció la posible comisión de delitos. Y la exministra de Defensa, dicen, nunca ha negado ni conocer a Villarejo ni haberse reunido con él. Estos fueron los términos que empleó la protagonista de la noticia el martes a su llegada al Pleno del Congreso de los Diputados Este escándalo ha provocado que Pablo Casado, líder del PP, esquive a la prensa y evite hacer declaraciones, dejando las reacciones, muy medidas, por cierto, en manos del secretario general,En la dirección nacional del partido conservador insisten en que es Cospedal la que debe dar todas las explicaciones sobre las novedades que van apareciendo del caso y que no se va a dar un apoyo cerrado a la exsecretaria general porque desconocen dónde puede acabar el asunto.Casado, explican quienes le conocen, no quiere cometer losNo quiere, como le ocurrió a Mariano Rajoy en varias ocasiones poner la mano en el fuego por personas que después tuvieron que abandonar su cargo. Pero tampoco ser injusto como en el partido cree ahora que se fue con el exministroEl líder del PP está ante la primera de estas crisis y se. Ya, de partida, cuenta con un obstáculo importante: Cospedal fue clave en su victoria en acuando se enfrentó a Soraya Sáenz de Santamaría.Un sector del PP considera que es el momento de que el líder pare los pies a Cospedal y sus fieles y sea firme en la exigencia de responsabilidades políticas. "Si cede ahora, tendrá que ceder siempre. No puede dejarse comer el terreno", dice un diputado.