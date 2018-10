Francisco Vázquez critica la vestimenta de Carmen Calvo en su visita al Vaticano y califica de "dislate absoluto" la reunión con el número dos del papa

Publicada el 31/10/2018 a las 11:50 Actualizada el 31/10/2018 a las 12:12

El exembajador de España ante la Santa Sede y exalcalde socialista de A Coruña, Francisco Vázquez, ha asegurado este miércoles querectificando las palabras de un visitante como hiciera este martes con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en referencia a la exhumación de Franco.Así lo ha expresado en declaraciones en la Cadena COPE , recogidas por Europa Press, en las que. Vázquez considera "incomprensible" que hubiera acudido al Vaticano sin la presencia del embajador español en este Estado.Además, el exalcalde socialista, ahora próximo a Ciudadanos, ha destacadoen esta reunión porque considera que fue. "Hay unas normas mínimas de corrección de acuerdo con la visita de carácter oficial del Estado al que visitas. Iba inapropiada, aparte de una estética bastante discutible", ha subrayado.Este mensaje llega después de que el portavoz del Vaticano, Greg Burke, precisara que en la reunión que mantuvo Calvo con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, "en ningún momento se refirió al lugar de la inhumación" de Franco. Durante la jornada del martes, la vicepresidenta aseguró que la Iglesia y el Gobierno acordaron trabajar juntos en este aspecto , aunque el Vaticano lo rectificó con celeridad Respecto a la, el exembajador español ante la Santa Sede ha señalado quey ha calificado como "operación muy burda" que el Ejecutivo acuda al Vaticano a pedir mediación para evitar que Franco sea enterrado en La Almudena. "Es asociar a la Iglesia con la figura de Franco. Los obispos españoles no deberían salir del guión, es un problema del Gobierno que quiere exhumar los restos del dictador y es una cuestión que tiene que intervenir la familia, la Iglesia aquí no tiene nada que decir", ha sentenciado.Por otra parte,al que ha acusado de apoyar a los partidos que tienen como "meta final" un proceso constituyente que acabe con la monarquía y la Iglesia. A su juicio, las actuaciones que está llevando a cabo Sánchez desde que llegara a la Moncloa son "una pirueta que jamás le perdonará la historia" porque, en su opinión, confrontan las decisiones de anteriores dirigentes socialistas como Felipe González o Alfonso Guerra.. No será la primera vez: en 2014, el exalcalde ya presentó en 2014 al líder de la formación naranja en un evento de las elecciones europeas. Según recoge La Voz de Galicia , el entorno del exembajador ante la Santa Sede descartó la semana pasada que vaya a tener vinculación de militancia alguna con Ciudadanos.