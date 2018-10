La comisión sobre la 'caja b' del PP arranca con un rifirrafe entre Villalobos y Rufián

Publicada el 31/10/2018 a las 16:17 Actualizada el 31/10/2018 a las 16:29

La comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP de este miércoles ha arrancado conentre la diputada del PPy el portavoz adjunto de ERC,, que ha llevado a exigir al presidente de este órgano,, que se respete el funcionamiento de la comisión.Cuando el ex secretario general del PP y ex ministro del Interior Ángel Acebes había empezado a ser interrogado por el portavoz del PSOE,, se ha producido un revuelo en la sala y Quevedo ha pedido explicaciones mirando al espacio en el que habitualmente se coloca el PP y exigiendo que "nadie intervenga cuando no le toca".Sin embargo, en esta ocasión en esos asientos se han sentado este miércoles los representantes de Unidos Podemos y Rufián, a quien Villalobos ha acusado de haberle "" diciéndole "esté usted tranquila que le queda poco".Mientras Quevedo explicaba que no había escuchado esa supuesta amenaza de Rufián, Villalobos exigía al diputado de ERC que se disculpara. Entonces ha sido cuando el independentista ha dado su versión de lo sucedido:", ha indicado, refiriéndose a la exministra de Sanidad, sin que el presidente le hubiera preguntado."Esta situación nueva de tener publico y de que cada uno diga lo que le apetece no la voy a permitir", ha avisado Quevedo avisando de que si alguien volvía a hablar sin tener la palabra le expulsaría de la sala. "¿?", ha preguntado a Villalobos.Tras esta advertencia, el presidente de la comisión ha dado por zanjado el incidente. "o qué no, así que la solución es pedir respeto para el funcionamiento de la comisión", ha dicho, sin que nadie le replicara.Ángel Acebes, ha asegurado este miércoles que no ha cobrado "sobres" del Partido Popular y ha negado que los llamados papeles de Bárcenas sean ciertos. Así, ha indicado que "no tenía constancia" de que existiera una 'caja b' en el PP y ha señalado que cuando ocupó la Secretaría General de la formación el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ""."Nunca he cobrado sobres", ha recalcado durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la supuesta 'caja b' del PP. Acebes, que fue 'número dos' de la formación entre octubre de 2004 y junio de 2008 bajo la presidencia de Mariano Rajoy, no ha sido arropado por ningún miembro de la actual dirección del PP como sí ocurrió recientemente con José María Aznar y Francisco Álvarez Cascos.Acebes ha afirmado que hasta dónde él conoce y sabe, "". "Jamás he mentido ante los tribunales ni en ningún otro sitio y no he cobrado ningún sobre como le he dicho antes", ha abundado.A renglón seguido, ha subrayado que en el PP los sueltos que existían "tenían su certificado al final de año con la retención a Hacienda". Preguntado entonces si niega que los papeles de Bárcenas sean ciertos, ha contestado: "Claro que sí".A preguntas del socialista Artemi Rallo, ha dejado claro que solo fue imputado "por el tema de" pero que después se acordó el sobreseimiento. De hecho, ha subrayado que cuenta con "cinco autos que son firmes" y ha acusado al diputado del PSOE de "tergiversación".Además, ha dicho no tener "ningún" conocimiento de la reunión que mantuvo en julio de 2009 la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, con el excomisario, poco después de estallar el caso Gürtel, un asunto que ocupa la actualidad en este momento.Según ha relatado, él dejó la Secretaría General del PP y la política "" y desde entonces se ha dedicado "solo" a su "trabajo profesional". Además, y a preguntas del diputado de En Comú Marcelo Expósito, ha indicado que él no ha preguntado "nada" a Cospedal sobre este asunto estos días.