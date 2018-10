La senadora Pilar Barreiro vuelve al Grupo Popular tras siete meses en el Mixto por exigencia de Cs

Publicada el 31/10/2018 a las 17:01 Actualizada el 31/10/2018 a las 18:12

"Que Rivera pida disculpas"

La senadora Pilar Barreiro forma ya parte de nuevo deldespués de haber pertenecidopor exigencia de Ciudadanos, que pidió su dimisión como condición para negociar los Presupuestos Generales del Estado ( PGE ) de 2018, informa Europa Press.El Grupo Popular ha registrado este miércoles el escrito dede Barreiro a sus filas firmado por su portavoz, Ignacio Cosidó, y por la propia senadora. Tras este trámite, al que ha tenido acceso Europa Press, su vuelta a la bancada 'popular' esBarreiro volverá a ocupar escaño junto a los senadores del PP en el próximo Pleno de la Cámara Alta, el del 6 de noviembre, una vez que el Tribunal Supremo hasobre el caso Púnica.Antes, el grupo parlamentario celebrará su habitual reunión con todos sus senadores, una cita a la que podrá acudir de nuevo Barreiro y en la que recibirá la, apuntan fuentes 'populares'.La parlamentaria abandonó el Grupo el pasado mes de marzo para facilitar el acuerdo presupuestario del Gobierno de Mariano Rajoy con Ciudadanos, que había puesto como condición para apoyar las cuentas que el PP la apartara de sus filas. La propia Barreiro explicó que lo hizo para evitar "que unos indeseables" utilizaran su nombredel Ejecutivo de Rajoy."Siempre he confiado en la Justicia y en la verdad, y me siento muy feliz, no sólo porque con esta ya son doce las veces que han intentadoy no lo han conseguido, sino porque gracias a esta decisión del Tribunal Supremo también se restablece el honor de nuestro partido", añadió la senadora una vez conocido el archivo de la causa.Tras la decisión judicial, numerosos dirigentes del PP aprovecharon para, Albert Rivera. "Pilar Barreiro sufrió el daño personal y profesional de los frívolos que buscaban la foto de su dimisión. Los que la condenaron siendo inocente deben pedir disculpas", sentenció en red social Twitter la portavoz en el Congreso, Dolors Montserrat En otro mensaje recogido por Europa Press, la vicesecretaria de Comunicación, Marta González Vázquez, exigió también "al menos unade Albert Rivera, que forzó injustamente la salida del Grupo Popular de Pilar Barreiro". "Un ejemplo más de la ridícula desfachatez del dentífrico de la política", apostilló.