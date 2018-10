Pedro Sánchez elude responder sobre posibles indultos a dirigentes del 'procés' si son condenados

Publicada el 31/10/2018 a las 10:08 Actualizada el 31/10/2018 a las 10:20

Rivera, una copia de Casado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha eludido este miércoles comprometerse a no indultar a los dirigentes independentistas responsables delindependentista en caso de que sean condenados por la Justicia.En la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera , ha preguntado de manera reiterada a Sánchez si asumía el compromiso de no indultar a los "golpistas" y le ha retado a que, si tiene esta idea en mente, lo incluya en su programa electoral para las próximas generales. "A ver qué piensan los españoles", ha espetado Rivera. "¿Se puede comprometer con los españoles a que jamás hará uso del indulto con los golpistas?", es la pregunta que, formulada de una u otra forma, le ha hecho Rivera en repetidas ocasiones durante su turno de palabra.El líder de Cs ha admitido que no esperaba que Sánchez le contestase puesto que el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta , y la actual delegada del Gobierno en Cataluña, la también socialista, se han mostrado favorables a esos indultos. Efectivamente, Sánchez ha rehuido la pregunta y. En su primera réplica, se ha escudado en que la cuestión registrada formalmente para la sesión de control por el líder de Cs hacía referencia a la valoración que el presidente hacía de la política española."La política va mejor que cuando usted apoyaba al PP y la economía va bien", le ha respondido Sánchez advirtiéndole que esa misma pregunta se la había hecho hace unas semanas el presidente del PP, Pablo Casado , a quien Rivera pretende emular, según Sánchez. De hecho, el presidenteen su primera réplica. "Perdón, le iba a llamar Casado, debe de ser porque los argumentarios, incluso las preguntas, suelen ser las mismas".Pero Rivera ha insistido en su segundo turno de palabra. ". Le pregunto claramente, indultos, indultos, señor Sánchez. ¿Usted va a prometer indultos a los que han intentado romper nuestra democracia? Es muy fácil, sí o no", ha requerido. Rivera considera significativo que el Gobierno calle y otorgue cuando representantes socialistas como Iceta y Cunillera anticipan la posibilidad de recurrir a los indultos.