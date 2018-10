¿Quiénes son los tres aspirantes a suceder a Merkel?

Publicada el 31/10/2018 a las 16:48 Actualizada el 31/10/2018 a las 16:54

La salida de la primera línea política de la canciller de Alemania,, ha abierto una carrera sucesoria en su partido, la Unión Cristiano Demócrata () a la que ya se han sumado de momento, si bien no se descarta la incorporación de otros pesos pesados en las próximas semanas. "Siempre quise y siempre me propuse ejercer mis cargos con dignidad y", aseguró la líder conservadora el lunes, al comunicar que no se presentaría en diciembre a la reelección en la CDU y que su actual mandato como canciller, en principio hasta 2021, será el último.

El baile de aspirantes comenzó de forma prácticamente inmediata y ya hay tres candidatos que han enseñado sus cartas, entre ellas la mujer que durante estos últimos meses ya había sido señalada como la heredera natural de Merkel. Annegret Kramp-Karrenbauer, actual secretaria general de la CDU, ha confirmado que quiere optar por el liderazgo.

Annegret Kramp-Karrenbauer.

Esta mujer de 56 años, descrita como sobria, poco propensa a grandes gestos y con gran capacidad para imponer sus ideas, tendrá enfrente al menos a dos rivales, de los cuales el primero en desvelar sus intenciones fue Friedrich Merz, un político y empresario de 62 años.

Merz lideró el grupo parlamentario conservador durante dos años, hasta que Merkel lo destituyó en 2002. Miembro del ala más conservadora del partido, a día de hoy todavía sigue teniendo peso en las filas de la CDU.

Friedrich Merz.

También ha confirmado su candidatura el ministro de Sanidad, Jens Spahn, de 38 años y considerado parte de la línea dura de la CDU. Spahn tampoco ha ocultado sus críticas a la canciller, a la que ahora aspira a suceder.

Jens Spahn.

Los medios alemanes especulan también con otros nombres que estarían tanteando si cuentan con opciones para liderar la CDU, una familia históricamente bien avenida hasta que las políticas migratorias comenzaron a despertar desavenencias internas.

En la lista de posibles figura Wolfgang Schäuble, ex ministro de Finanzas y ahora presidente del Parlamento, y el primer ministro de Renania del Norte-Westfalia, Armin Laschet, responsable de gobernar la región más poblada de Alemania.

La CDU es una formación poco acostumbrada a las convulsiones en materia de liderazgo, como lo demuestra su pasado más reciente. Helmut Kohl lideró la CDU durante un cuarto de siglo y ejeció de canciller 16 años, mientras que su sucesora suma 18 años como presidenta de la formación conservadora y 13 como jefa de Gobierno.

Quien releve a Merkel tendrá entre sus principales desafíos revender una CDU que ha sufrido en propias carnes el auge de la ultraderecha, tanto en Alemania como en otros países europeos.

El cambio refleja también una contradicción en el discurso de Merkel, que en su día echó en cara a su predecesor como canciller, el socialdemócrata Gerhard Schröder, que abandonase el liderazgo de su partido (SPD) 22 meses antes de que terminase su etapa como gobernante.

"¿Cómo va a poder dirigir un país si no puede ni dirigir a los miembros de su propia formación?", preguntó en 2004 la entonces líderes de la oposición. Ahora, será ella la que tenga 35 meses por delante, siempre y cuando la 'gran coalición' no termine de saltar por los aires y Alemania se vea abocada a la celebración de elecciones anticipadas.