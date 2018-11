Alejandro Fernández descarta sumar con Valls y el PP presentará lista propia en Barcelona

Publicada el 01/11/2018 a las 12:15 Actualizada el 01/11/2018 a las 12:16

Badalona, Castelldefels y Tarragona

"No hay presos políticos"

El diputado del PP en el Parlament y único candidato a presidir el partido en Cataluña,, no prevé que la formación se sume a la candidatura del exprimer ministro francés Manuel Valls para las elecciones municipales en Barcelona: "Sólo trabajamos con la hipótesis de una candidatura propia".En una entrevista de Europa Press, ha asegurado que "lasólo la defiende el PP a estas horas"."Manuel Valls, con toda la legitimidad del mundo, está hablando de su talante de izquierdas y nosotros trabajamos con la idea de que los barceloneses que tienen esta idea de Barcelona se sientan representados en una candidatura",con la plataforma del exmandatario francés.Así, ha destacado que tanto los populares como Valls tienen "un objetivo común, que es", y que en pleno proceso soberanista no se pueden descartar colaboraciones.Fernández está convencido de que el PP puede mejorar resultados en las próximas municipales y, donde los conservadores ganaron en 2015 pero no lograron gobernar: "Si no tuviera claro que tenemos posibilidad de crecer en toda Cataluña, no me presentaría al congreso del PP"."Fue un pacto de perdedores que los dejó en la oposición. Tanto Xavier García Albiol (Badalona) como Manuel Reyes (Castelldefels) tienen el respaldo masivo de los vecinos", ycomo hizo en 2015.Para Tarragona, ciudad para la que se presentó como alcaldable en los últimos comicios, ha augurado–del que él ya no forma parte– "porque están gobernando y gobernando bien" junto al socialista Josep Fèlix Ballesteros.El futuro líder conservador confía en que la volatilidad del voto permitirá al PP remontar con un equipo al que ve preparado y con experiencia: "Estaremos preparados para unas elecciones mañana".Y ha defendido que el PP catalán configure proyecto desde Cataluña más allá de lo que piense la Dirección Nacional del PP:Sobre la reunión convocada por el presidente de la Generalitat, Quim Torra , el viernes 16 de noviembre con todos los líderes catalanes, ha descartado la presencia del PP porque "ha dicho textualmente que"."Si nos hubiera llamado para hablar de cómo mejorar la convivencia, quizás nos sentaríamos. Pero es que no nos ha convocado para esto: nos ha convocado para hablar de los presos políticos y", ha argumentado.