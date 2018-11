Casado evita respaldar a Cospedal pero destaca que "en todo momento ha dado explicaciones"

Publicada el 01/11/2018 a las 13:40 Actualizada el 01/11/2018 a las 13:41

El presidente del PP, Pablo Casado, no quiso respaldar expresamente este jueves a la ex secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, perosobre sus reuniones en 2009 con el excomisiario encarcelado José Manuel Villarejo. Casado sostuvo que Cospedal "no ha mentido" sobre estos encuentros, e insinuó que el PSOE también tuvo durante años relación con Villarejo: "la estructura pseudopolicial de la que se conocen grabaciones se creo con un Gobierno socialista y se desarticulo con un Gobierno" conservador, denunció.Casado compareció en Huelva por primera vez desde que se publicaron los audios de la reunión que mantuvieron en 2009 la exministra Cospedal con el excomisario Villarejo, unos encuentros en los que se ofreció al entonces policía hacer "trabajos puntuales" tras estallar el caso Gürtel. El presidente del PP no defendió explícitamente a Cospedal, pero aseguró que "en todo momento ha dado explicaciones y no ha mentido" y recordó queque se reunieron con Villarejo", en referencia a la ministra de Justicia, Dolores Delgado."La estructura pseudopolicial de la que se conocen grabaciones se creo con un Gobierno socialista y se desarticulo con un Gobierno popular, y yo lo que ha pasado entre medias lo rechazo categóricamente", sostuvo además Casado, que aseguró que ni él ni su dirección tienenque se pueda hacer". Y, de nuevo, el líder del PP volvió a activar el ventilador cuando afirmó no estar "seguro de que puedan decir lo mismo las direcciones de otros partidos".Sin embargo, Casado quiso marcar distancias con Cospedal al afirmar que"Mi compromiso es de ejemplaridad, transparencia y rendición de cuentas, y cualquier conducta que se aparte de esos preceptos contará con mi rechazo", afirmó el líder del PP, que insistió en que la reunión entre Villarejó y Cospedal pasó "hace diez años". "Tengo absoluta tranquilidad por mi parte", aseveró Casado.