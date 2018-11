Junqueras no "alberga esperanzas" respecto a su salida de prisión y avanza que no tendrá un juicio justo

Publicada el 01/11/2018 a las 13:19 Actualizada el 01/11/2018 a las 13:20

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en prisión preventiva acusado de rebelión, no espera ningún gesto por parte del Gobierno de Pedro Sánchez que permita rebajar las penas que la Fiscalía solicitará este viernes y prefiere "no albergar esperanzas" sobre una eventual salida de prisión. En una entrevista en El País publicada este jueves, Junqueras afirma que "da por seguro" que ni él ni el resto de los políticos catalanes en prisión vayan a tener un juicio justo porque "tampoco han tenido una instrucción justa".El exvicepresidente de la Generalitat afirma que "y añade que su objetivo es "construir una mayoría cada vez más amplia y transversal que haga inevitable un acuerdo entre todas las partes". Añade que está dispuesto a extender la mano al Gobierno y a llegar a acuerdos, como los Presupuestos, pero "estos o son en doble dirección o no llevan a ninguna parte".En este sentido, al ser preguntado sobre si las negociación del apoyo de ERC a los Presupuestos incluyancon la suerte judicial de los políticos catalanes presos, Junqueras señala que no se puede entender "que nos pidan centenares de años de cárcel y, a su vez, una bendición al mismo Gobierno".Respecto a si acatará la sentencia, Junqueras responde: “En mi caso no entiendo qué significa acatar; estoy en la cárcel,por mucho que sea profundamente injusto".