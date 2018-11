Publicada el 01/11/2018 a las 20:45 Actualizada el 01/11/2018 a las 21:06

La Abogacía del Estado, un órgano dependiente del Ministerio de Justicia, acusará este viernes a los líderes del procés por, según avanzan este jueves El Periódico y la Cadena Ser, citando fuentes jurídicas.Los servicios jurídicos del Estado consideran que losen Cataluña en septiembre y octubre de 2017 no incluyeron la violencia suficiente como para acusar a los políticos presos por rebelión, tal y como se prevé que hará este viernes la Fiscalía. De esta forma la acusación se centrará en la sedición y la malversación.Los procesados por rebelión por el juez Llarena son todos los políticos y activistas que se encuentran en prisión: el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; los exconsellers Joaquim Fom, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull; el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.Forcadell, Sànchez y Cuixart solo fueron procesados por rebelión, ya que no formaban parte del Govern. Los demás sumaron a ese delito el de malversación al destinar supuestamenteal procés.La Abogacía del Estado se personó más tarde en la causa por el asunto de la malversación sobre el que ha pivotado toda su actuación y las diligencias solicitadas, y no tenía de hecho. A lo largo de la instrucción, siempre respaldó el criterio de la Fiscalía en relación a la violencia, hasta el punto de que cuando pidió al Supremo que cerrase la investigación, solicitó que se juzgara a los procesados por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia.