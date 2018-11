Vitoria lidera la clasificación de ciudades más sostenibles de España en 2018

Publicada el 01/11/2018 a las 06:00 Actualizada el 31/10/2018 a las 20:21

La, en un sentido estricto, es el aprovechamiento de cualquier tipo de recurso sin que su explotación sea incompatible con su tasa de renovación: lo contrario, la extracción y el uso sin tener en cuenta los límites –y las reacciones– del planeta, es la dinámica en la que anda inmerso el Norte global desde hace décadas. En un sentido amplio,. El Observatorio de la Sostenibilidad (OS), coincidiendo con el Día Mundial de las Ciudades, ha publicado este miércoles un: en definitiva, y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), analizan si en las concentraciones urbanas españolas, desde todos los ámbitos, y cómo podrían mejorarse sus dinámicas. Consulta aquí el informe completo. utilizando 59 indicadores distribuidos en 26 temas y cuatro grandes bloques: económico, social, ambiental y de transparencia y cooperación. No se trata de un análisis subjetivo o partidista: el OS ha utilizado cifras y registros oficiales para dibujar el ranking. En el ámbito económico, por ejemplo, analiza la tasa de pobreza extrema, de desempleo, el número de empresas o la renta por hogar; en el social, la carestía en el acceso a la vivienda, la demografía, la tasa de criminalidad, el porcentaje de niños escolarizados o el tiempo medio de desplazamiento al trabajo, sin olvidar los indicadores de género; en el ambiental, el consumo de agua, las emisiones de gases contaminantes y la gestión de los residuos, entre otros factores.La ganadora, en sostenibilidad general, es, y las ciudades de Euskadi son, en líneas generales, las grandes vencedoras del informe: tras Madrid y Barcelona, aparecen Donostia y Bilbao como las siguientes en la tabla., tras Soria, Ávila, Huesca y Logroño (urbes de pocos habitantes). En el aspecto económico, vencen, por este orden, Madrid, Bilbao, Barcelona, Vitoria y València; mientras que en sostenibilidad ambiental lo hacen Huesca, Vitoria , Almería, València y Cáceres. Por último, Donostia, Bilbao, Burgos y Logroño están en lo alto de la tabla en transparencia y cooperación.Sin duda, para los resultados de Euskadi influye que se trata de una de las comunidades autónomas con mejores registros macroeconómicos, destacando la tasa de paro (una de las menores del país). "Las capitales del País Vasco, sin duda, poseencomo ciudades sostenibles", añade el Observatorio de la Sostenibilidad. En el caso especialmente exitoso de Vitoria, los investigadores destacan sus buenos datos en todos los bloques temáticos:En cuanto a Donostia, otra de las calificadas positivamente, "tiene la mayor renta por hogar, buenos resultados en pobreza y desigualdad, así como desempleo y mercado laboral: y lidera la lista en transparencia y cooperación", destaca el informe.Puede sorprender l, habida cuenta de los problemas que afrontan: precio de la vivienda por las nubes, gentrificación y turistificación , carencias en movilidad relacionadas con una contaminación atmosférica elevada… sin embargo, los indicadores económicos tienen gran influencia en el resultado final.. Sin embargo, en otros ámbitos suspenden y se quedan por debajo de otras urbes más pequeñas. "de las ciudades, especialmente entre las más grandes y de mayor renta. En este aspecto es muy llamativa la realidad de Barcelona, la ciudad más cara tanto en compra como en alquiler", recoge el documento, que eleva una cifra a paradigmática: la relación entre el alquiler medio y la renta media asciende a un "estratosférico" 61% en la ciudad condal.El informe, en cuanto a movilidad, evidencia algo lógico: el uso del transporte público, relacionado con unos desplazamientos mucho más sostenibles, es característico de las ciudades pequeñas y medianas: en Madrid y Barcelona aún queda mucho camino por recorrer. "en una ciudad de las grandes: Barcelona. Madrid tiene 10 puntos porcentuales más, y puede tener algo que ver el precio": según el documento, la capital tiene el billete de transporte público más caro de todas las ciudades españolas.En resumen, "todas las ciudades analizadas alanzan un nivel elevado de sostenibilidad" comparadas en el marco global, han iniciado acciones para implementar la Agenda 2030 y demuestran que no se trata de tener más recursos para gastar, sino de prioridades: ", asegura el informe. Sin embargo, hay puntos negros. "El actual modelo ha causado el aumento de la pobreza, la precariedad laboral y la desigualdad en muchas áreas vulnerables en nuestras ciudades, que puede convertirse en crónica", afirman los investigadores del OS, que citan la desigualdad y la pobreza como los dos principales "desafíos" junto a los problemas ambientales.. Y la calidad del aire sigue siendo un problema de salud pública en Madrid y Barcelona, "unido a la carencia de políticas de aumento de la biodiversidad y de reducción de residuos", así como el hecho de que prácticamente no queda un metro de costa en estas localidades sin urbanizar. Sin embargo, como reza el estudio del Observatorio de la Sostenibilidad, hay razones para el optimismo. "Las ciudades españolas concentran el mayor capital social acumulado del territorio de España. De ello resulta que las posibilidades de alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 se juega en las ciudades" y su relación con un medioambiente sano y cuidado, reflejan.