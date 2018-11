Miles de personas se concentran ante la prisión de Lledoners y piden "abrir las cárceles" y una huelga general

Publicada el 02/11/2018 a las 19:57 Actualizada el 02/11/2018 a las 21:39

Puigdemont: "Ha llegado la hora de pasar de la indignación a la acción"

Torra a Sánchez: "El pueblo de Cataluña le retiramos el apoyo"

Señales desde dentro de la cárcel

Unas 200 personas se concentran en Lleida

Miles de personas se han concentrado este viernes ante el centro penitenciario de Lledoners (Barcelona) para expresar su apoyo a los presos soberanistas en el día que se han conocido los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía General del Estado, informa Europa Press. Convocados por las Assembles de Defensa de les Institucions Catalanes (Adic) con el lema, han gritado proclamas a favor de "abrir las cárceles" −cuya gestión depende de la Generalitat− para liberar a los presos. El representante de las Adicha llamado a no pedir la absolución de los procesados en el juicio, sino la, pero ha avisado de que "esto quiere decir, y ha reclamado abrir las cárceles.También se ha gritado a favor de convocar una, y se ha reclamado "unidad" a los partidos independentistas, para superar las diferencias que se han visualizado entre ellos en las últimas semanas. Entre los presentes han predominado la banderas independentistas catalanas, las estelades, pero también las banderas de lugares en los que están viviendo líderes soberanistas: Bélgica− Puigdemont , Comín, Serret y Puig−, Suiza − Rovira Gabriel − y Escocia −Ponsatí−.Simultáneamente a este acto en Lledoners, donde los accesos por carretera han visto cómo se acumulaban los coches, se están celebrando también actos en Mas d'Enric (Tarragona) y Puig de les Basses (Girona), donde están encarceladas Carme Forcadell , respectivamente.A través de una carta leída por su hermana, el expresidente de la Generalitatha criticado este viernes los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía General del Estado y ha proclamado: "Ha llegado la hora de. Puigdemont, que no ha precisado qué supone pasar a la acción, ha expresado su total apoyo a los presos soberanistas:, será el precio de nuestra libertad. Lo que será inútil será la represión del Estado".El presidente catalán ha destacado que, pese a la situación de los presos, estos, y ha asegurado que también hay una mayoría de catalanes que mantiene sus convicciones a favor de una república catalana. Ha insistido en que ni él ni el resto de consellers de su Govern cometieron ningún delito al convocar el referéndum del 1 de octubre, y ha concluido que el problema reside en la falta de talante del Estado:El líder de ERC,, ha sostenido que el juicio sobre el proceso independentista será un, pero ha avisado de que "la cárcel será su peor decisión". "Esto no va de leyes y mucho menos de justicia", ha dicho en otra carta leída en el acto, después de conocer que la Fiscalía pide una pena de 25 años de prisión para él. También ha señalado que el encarcelamiento de los líderes independentistas esy se dé cuenta" de cómo es el Estado.El presidente de la Generalitat, Quim Torra , ha asegurado este viernes que los partidos independentistas, ya que considera que no ha hecho ningún gesto, como él mismo le pidió hace un mes. "Presidente Sánchez,. Le decimos que no votaremos los Presupuestos", ha afirmado en el acto en apoyo a los presos junto a la cárcel de Lledoners, tras saberse las peticiones de penas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado contra los procesados por el 1-O. Durante el Debate de Política General, Torra dio a Sánchez un ultimátum de un mes para plantear una, y considera que el plazo ya se ha agotado.El presidente llegó poco después de las 17.00 horas de este viernes al Centro Penitenciario Lledoners, donde tenía previsto reunirse con los líderes soberanistas encarcelados. Lo hizo en coche oficial acompañado por un segundo vehículo, y se vio en prisión con el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ; los exconsejeros Joaquim Forn Raül Romeva , Josep Rull y Jordi Turull ; el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart , y el diputado de JxCat Jordi Sànchez Durante el acto han llegado señales desde dentro de la cárcel. En primer lugar, se han visto brazos agitando toallas para saludar a las personas que, desde los terrenos próximos al centro penitenciario, gritaban Libertad y Os vamos a sacar. En segundo lugar, desde la megafonía del acto y con todo el público en estricto silencio, se ha dado las buenas noches uno por uno a todos los presos y uno de ellos, Oriol Junqueras, ha contestado con undesde dentro los muros de la prisión.Durante el acto también han intervenido el líder de los Mossos per la Independència,, que ha expresado su apoyo por el exconseller de Interior Quim Forn: "Seguimos a su lado yUnas 200 personas se han concentrado este viernes ante la Subdelegación del Gobierno en Lleidade 25 años de prisión para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, 11 para el exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, entre 7 y 16 para exconsellers, y 17 para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart.Los participantes han comenzado a concentrarse a las 18.00 horas y han coreado consignas como Libertad, Os queremos en casa y Fuera la bandera española. La concentración, para la que la ANC había solicitado permiso a la Conselleria de Interior,, según ha hecho público la entidad en las redes sociales.