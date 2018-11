Cospedal reconoce que le pidió a Villarejo investigar a Javier Arenas: "Cumplía con mi obligación"

Publicada el 02/11/2018 a las 10:05 Actualizada el 02/11/2018 a las 10:30

La diputada del PP y exsecretaria general del partido, María Dolores de Cospedal , ha reconocido este viernes en una entrevista en Cope que le pidió a Villarejo un dossier sobre su compañero de formación. La petición tuvo lugar en el año 2009, cuando el dirigente andaluz mantenía una fundación (Asociación de Estudios Europeos) junto al extesorero Luis Bárcenas y el exeurodiputado Gerardo Galeote —ambos encausados por el Caso Gürtel —.Cospedal ha justificado la solicitud del informe alegando que"conocer todo aquello que pudiera afectar a mi organización. Tener conversaciones con alguien que puede dar información no me tiene por qué dejar en un lugar comprometido. Más bien, al contrario. Yo estaba cumpliendo con mi obligación", ha asegurado. No obstante, ha aclarado que no pidió una investigación directa sobre Arenas, sino que Villarejo le habló sobreque circulaban sobre él y ella pretendía confirmarlos o desmentirlos:Preguntada por su relación con el excomisario —la publicación de unas grabaciones demuestran que se reunieron en secreto—, Cospedal, "al igual que lo conoce media España, porque ha hablado con mucha gente. Yo no voy a negar que lo he conocido, puesto que tenía el encargo de recabar información", ha dicho después de matizar que no conocía" los métodos del señor Villarejo" ni que la estaba grabando en el momento de su encuentro.La exministra de Defensa también ha asegurado que se siente apoyada por el líder de su partido, Pablo Casado , a raíz de la salida a la luz de las grabaciones. Sobre su futuro político —se postulaba para ser la candidata del PP en las elecciones europeas—, Cospedal ha sido contundente: "Yo nunca he dicho nada acerca de mis planes en política y no lo voy a hacer ahora, condicionada por este tema. Yo he pasado una parte de mi vida trabajando por mi país y no voy a consentir que por cumplir con mi obligación como secretaria general del PP se ponga en cuestión todo mi trabajo", ha aseverado.