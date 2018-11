Casado acusa al Gobierno de "complicidad" con los independentistas e Iglesias critica la decisión de la Fiscalía

Publicada el 02/11/2018 a las 13:47 Actualizada el 02/11/2018 a las 14:11

El presidente nacional del PP, Pablo Casado , ha advertido este viernes de que desde su partido "no" van a "tolerar que un Gobierno como el de Pedro Sánchez ponga en jaque la estabilidad y la dignidad del Reino de España por mandato de los, como Torra, Puigdemont y los que están haciendo este auténtico atropello a la separación de poderes y la legalidad en España".Así lo ha manifestado Casado en su intervención en la inauguración de la, en Málaga, ante al secretario general del PP,; el vicesecretario de Organización del partido,, y el presidente del PP-A,o, entre otros numerosos cargos de la formación. En su discurso, Casado ha aludido a la decisión de la Fiscalía General del Estado de acusar de delitos de rebelión a líderes del llamadoseparatista, y a la de la Abogacía del Estado de descartar dicho supuesto y decantarse por los de sedición y malversación en su calificación inicial.El líder del PP ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se hacía el ofendido cuando le decíamos en sede parlamentaria" hace unos días que con su actuación estaba "tolerando y participando de los delitos que están cometiendo otros en Cataluña", con "un Gobierno de España que no está haciendo nada". En esa línea, Casado ha afirmado que, "en este caso, los delitos que han podido cometer los independentistas se están encontrando con lade España, que no sólo no hace nada, sino que encima entorpece la labor de la Abogacía del Estado para conseguir que quien haya hecho algo mal tenga las repercusiones penales que marca el Código Penal".El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , ha criticado este viernes la "catalán" y ha denunciado que las peticiones de penas de cárcel a los políticos independentistas demuestran, a su juicio, queen España. Así lo ha asegurado en una serie de mensajes publicados en las redes sociales, en los que critica que "algunos quieren que los independentistas", mientras que el expresidente de España José María Aznar "disfruta de la libertad y de todos los privilegios", a pesar de ser, según Iglesias, "máximo responsable de la corrupción y culpable de una guerra criminal".En esta línea, Iglesias confiesa que le "entristece que la judicialización del conflicto catalán sigay que sólo tendrá solución política por vías democráticas". "Los que defendemos el diálogo debemos seguir trabajando para buscar una solución política y para poner fin a la judicialización del conflicto. Es difícil, pero es posible y hay que seguir intentándolo", ha apostillado.Por su parte, Ciudadanos ha presentado este viernes unapara que el Congreso inste al Gobierno ay a no conceder indultos ni ningún otro "privilegio" a los líderes independentistas que acaben siendo condenados por el Tribunal Supremo por impulsar el procés en Cataluña. Cs ha registrado esta iniciativa, para su debate en el Pleno de la Cámara Baja, un día después de que se conociera que lapedirá finalmente condenas por delitos de secesión y malversación de caudales públicos para los promotores del proceso separatista, descartando el de rebelión, que conlleva penas de cárcel mucho más graves.El primer punto de la iniciativa de Ciudadanos señala que "el principio de igualdad ante la ley" exige "en el comportamiento de los responsables políticos que deberán responder ante los tribunales por los posibles delitos cometidos como cualquier ciudadano, sin disfrutar de privilegios derivados de conveniencias políticas". Además, en un segundo punto plantea que el Congreso inste al Ejecutivo de Pedro Sánchez a "no conceder el indulto, ni ninguna otra medida de privilegio", a los que sean condenados por "elcometido en Cataluña durante los meses de septiembre y octubre de 2017 y que actualmente es objeto de enjuiciamiento ante el Tribunal Supremo".