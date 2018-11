Publicada el 02/11/2018 a las 21:00 Actualizada el 02/11/2018 a las 21:31

El presidente de la Generalitat, Quim Torra , ha asegurado este viernes que, ya que considera que no ha hecho ningún gesto como él mismo le pidió hace un mes, informa Europa Press. "Presidente Sánchez, el pueblo de Cataluña le retiramos el apoyo.", ha afirmado en el acto en apoyo a los presos junto a la cárcel de Lledoners, tras saberse las peticiones de penas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado contra los procesados por el 1-O.Durante el Debate de Política General,, y considera que el plazo ya se ha agotado. "Siempre seguiremos con la bandera del diálogo, pero no votaremos nunca estos presupuestos", y ha asegurado que están a las puertas del juicio por el proceso soberanista, que ha tachado de farsa. También ha sostenido que la causa judicial contra el proceso soberanista "va contra todo el pueblo de Cataluña" y ha llamado a movilizarse en contra de este juicio. "Hace falta tomar partido., ha añadido.Además, ha señalado que los líderes independentistas procesados no deben ir al juicio a defenderse de nada, sino. El presidente de la Generalitat ha mostrado en el escenario una urna del 1-O:, y ha explicado que se ha reunido con los presos soberanistas en la cárcel de Lledoners y les ha visto fuertes.