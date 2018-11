García Egea: el único "preso político de España es Pedro Sánchez" porque "es rehén de los separatistas"

Publicada el 03/11/2018 a las 15:20 Actualizada el 03/11/2018 a las 16:21

Casado: el Gobierno ha cruzado la "línea roja"

El secretario general del PP, Teodoro García , ha afirmado este sábado que "dicen quehay un señor que está preso de sus compromisos con los independentistas, que es rehén de los compromisos que adquirió y que le hicieron presidente," en referencia a los escritos de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado . "Susana Díaz y Pedro Sánchez están en el mismo barco, aunque a veces lo ocultan intencionadamente, digo esto porque a Díaz solo le falta ponerse un lazo amarillo. Díaz está intentando ocultar su relación con Sánchez pero no lo está consiguiendo", ha señalado este sábado el número dos de los conservadores durante la clausura de la 24 Unión Intermunicipal Popular celebrada en Málaga, según recoge Europa Press.El dirigente del PP también ha criticado laz. Ha señalado que, en cuanto a los productos digitales, "dicen, que Estados Unidos lo inventa, China lo copia, Europa lo regula, y desde que gobierna Pedro Sánchez, en España se le pone un impuesto", por lo que ha abogado por "acabar con esa fama que nos estamos ganando de manera internacional" y ha criticado la subida del 3 % a las plataformas tecnológicas planteada por el Gobierno. "Cuando un comercio minorista quiera colocarse y comercializar su producto en una plataforma tecnológica el Gobierno le va a poner un tres por ciento más de impuestos, el consumidor va a pagar un tres por ciento más de impuestos si lo compra a través de Internet", ha afirmado al respecto.García ha defendido que "frente a esa ignominia que plantea Pedro Sánchez" el PP ha planteado esta semana "reclutar a las mejores cabezas de este país" para afrontar a cualquier, incentivos a la creación de contenidos digitales o incentivos fiscales "para que las empresas se puedan modernizar". "", ha apuntado García, a lo que ha añadido que se deben regular los derechos de la economía digital para que tanto el desarrollador de una aplicación como un repartidor "estén igual de protegidos".Asimismo ha señalado que. En este sentido ha afirmado que desde el PP "no vamos a permitir que se pierda ni una buena idea", por lo que ha detallado que han puesto en marcha la afiliación online y un nuevo carné, para que la comunicación con ellos sea "bidireccional", que incluso "sirva a un afiliado cercano para dar la bienvenida a esta gran familia". "No podemos entender el Gobierno de España sin pensar primero en nuestro partido", por lo que ha pedido a los alcaldes y dirigentes del PP presentes en el acto "que nos ayudéis a que España despegue de ese letargo en el que nos tiene sumido Pedro Sánchez".Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado , ha afirmado que el Gobierno ha cruzado l. Así, ha ofrecido el PP como alternativa a aquellos "votantes socialistas que miran con vergüenza a su partido, no entendiendo por qué están cediendo a los independentistas y a los batasunos, y no saben a quién votar para aglutinar toda la fuerza de cambio".En un acto celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz) con motivo del 40 aniversario de Asaja, Casado ha defendido que el PP es un partido "reformista, liberal, centrista, moderado, en el que cabe todo el mundo que quiera defender a España, crear empleo, que los españoles sean iguales, que sus hijos tengan una buena educación y sanidad, o que sus padres tengan una pensión digna". "Todo el mundo tiene aquí su casa", ha asegurado Casado, que ha recordado que el PP es "el partido al que muchos socialistas han votado cuando han venido mal dadas, como en el año 2000 o en 2011". Así, ha añadido que "a, porque las políticas nuestras son transversales, que quien defiende la unidad no es ni de un partido o de otro, ni quien defiende la familia, la seguridad, la honestidad o la eficiencia".A juicio del presidente del PP, en lo que respecta al tema catalán ha sido una "semana preocupante". "No voy a tolerar que un andaluz, un madrileño, un extremeño, gallego o vasco, por el mero hecho de serlo,", ha dicho. "Ya sospechábamos que Pedro Sánchez le debía los votos de la moción de censura, y lo hemos venido diciendo con cada gesto que han hecho, como cuando dejaron solo al juez Llarena o cuando dijeron que sería bueno que los presos independentistas salieran de la cárcel, pero ya el colmo es cuando ha ido contra el poder judicial", ha manifestado Casado, que ha considerado que lo de la Abogacía del Estado "cruza cualquier línea roja".