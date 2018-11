Publicada el 03/11/2018 a las 13:38 Actualizada el 03/11/2018 a las 14:27

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta , ha asegurado este sábado que "es un gravísimo error unir el debate de los presupuestos a un juicio que no se ha celebrado" , según informa Europa Press, y ha recordado que también lo ha defendido así el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez , en un artículo. En el acto de presentación del candidato del PSC al Ayuntamiento de Tortosa (Tarragona),, Iceta también ha destacado: "Es tancomo pensar que se va a solucionar con muchos años de prisión".Pero ha añadido que: "Un gobierno no puede decidir quién va a la cárcel y quien no" , y ha pedido que se respete la presunción de inocencia, ya que aún no se ha celebrado el juicio por el proceso independentista . "Los que quieren escribir el final de la historia antes de que haya empezado el capítulo hacen un error muy absurdo", ha indicado Iceta, que ha calificado de espectáculo tanto las declaraciones del presidente de la Generalitat, Quim Torra , como las de los líderes del PP y Cs, Pablo Casado y Albert Rivera, respectivamente.Ha alabado la labor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , que "está intentado lo más difícil del mundo, que es solucionar un, tras lo que ha acusado a la derecha de no saber resolverlo y de incrementarlo., ha asegurado el líder del PSC, que ha indicado que lo conveniente es bajar la tensión, y permitir que se hable con tranquilidad. Por eso ha pedido, y ha culpado a la independencia de dividir a la sociedad catalana, pero ha llamado a hablar sobre autogobierno, financiación: "Necesitamos un pacto, pero no para romper".Iceta ha repasado algunas de las partidas presupuestarias que ha presentado el Gobierno para los PGE, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o el incremento de las pensiones mínimas y ha señalado que "nunca unos presupuesto han podido recoger. Además, ha recordado que los catalanes se beneficiarán de 2.200 millones de euros más, por lo que ha reiterado que: "Que eso lo digan algunos que noche y día tienen el país en la boca y el bienestar de los catalanes en la boca, pues es como mínimo un contrasentido", ha aseverado el líder socialista.