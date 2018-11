Junqueras: "El juicio y la sentencia pesarán como una losa en la historia de España"

Publicada el 04/11/2018 a las 16:44 Actualizada el 04/11/2018 a las 17:06

El exvicepresidente de la Generalitat y presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado quey ha añadido que cuando se mire con perspectiva se verá que fue un error actuar por la vía penal en lugar de por la política. En una entrevista en Ara este domingo recogida por Europa Press, Junqueras ha afirmado que está de acuerdo en que se desvincule la situación de los presos soberanistas con el debate sobre los presupuestos : "Creo que".El también candidato de ERC a las elecciones europeas ha señalado: "Tenemos que" y ha asegurado que tienen tanta razón que ganarán. "Cualquier sentencia que no sea absolución será una sentencia injusta. Necesitamos una alternativa a esta realidad que nos imponen", ha apuntado Junqueras, que también ha calificado de desproporción absoluta la petición de penas de la Fiscalía Además, ha defendido que: "Ir arriba y abajo esposado, dormir pocas horas y tener que ver al abogado con un cristal de por medio perjudica nuestro derecho a tener un juicio justo", ha matizado.Preguntado por lo que pasará cuando se publique la sentencia del juicio por el proceso independentista, Junqueras ha asegurado que "puede que los ciudadanos reclamen una manera de expresarse, y entonces", pero ha mencionado que también lo es un Govern que gobierne.Con respecto a la sustitución de los diputados en el Parlament de Cataluña, el presidente de ERC ha señalado que, aunque ha destacado que "perder la mayoría es un inconveniente que obligará a buscar apoyos". "En el terreno de los gestos, soy partidario de hacer aquellos que más se acerquen al objetivo político que perseguimos todos, como por ejemplo mantener la mayoría parlamentaria", ha concretado Junqueras.El exvicepresidente de la Generalitat también ha defendido que "el objetivo de ensanchar la base no es nuevo" y que ha sido prioritario desde 2011, tras lo que ha afirmado que sin hacerlo es imposible que haya un momentum bueno. "Queremos acreditar una mayoría social y política indiscutible en todas partes, también en el ámbito institucional", y ha subrayado queTambién ha explicado que "ensanchar la base no se hace pactando con el PSOE sino trabajando en Cataluña para convencer a más gente" y ha reiterado que