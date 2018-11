Muere a los 71 años el juez de Barcelona que investigaba los preparativos del referéndum del 1-O

Publicada el 04/11/2018 a las 13:06 Actualizada el 04/11/2018 a las 13:22

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que investigaba la logística del 1-O,, ha muerto este domingo a los 71 años por una enfermedad, según ha informado el TSJC en un comunicado que recoge Europa Press.El juez Ramírez Sunyer fue quien ordenó el registro el 20 de septiembre de las consellerias de Economía, Presidencia, Gobernación, Trabajo, Exteriores y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), que desencadenó la protesta de unas 40.000 personas a las puertas de Economía . Su investigación arrancó a raíz de denuncias de Vox y el abogado Miguel Durán por declaraciones vertidas en febrero de 2017 por el entonces senador de ERC Santi Vidal, que aseguró que la Generalitat tenía los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal y que tenían un listado de los jueces afines al proceso independentista.A partir de estas denuncias, el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer investigó al también juez Vidal y al expresidente del Consell Assessor per a la Transició Nacional Carles Viver i Pi-Sunyer, y posteriormente a cargos de la Conselleria de Economía como Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, buscando principalmente elLa comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el miércoles una, por lo que destinó a un nuevo magistrado para que se ocupara de todos los otros asuntos del Juzgado.Esta medida iba a permitir que, que se iba a dedicar así a la instrucción de la causa contra exmiembros del Govern y otros cargos y empresas adjudicatarias por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos. Quedó liberado de celebrar juicios por delitos leves y su resolución, así como de la instrucción del resto de procedimientos, con el objetivo de que la instrucción del sumario sobre la logística del 1-O pudiera concluirse "en el plazo más breve posible por el mismo magistrado que la inició".La magistrada de la Audiencia de Barcelona y portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) en Catalunya, Montserrat Comas, ha explicado que, tras lo que se designará un nuevo magistrado. En una entrevista del canal 3/24 recogida por Europa Press, Comas ha señalado que el juez sustituto deberá continuar la labor de Ramírez Sunyer, ya que la instrucción no está cerrada: "No sabemos qué decisiones se tomarán ahora respecto a si se abre o no un juicio oral, respecto de quién y de qué delitos", y ha añadido que será el nuevo juez quien asuma estas decisiones.