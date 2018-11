Cs y Vox se unen contra Ander Gil después de que dijera que quienes convocaron el acto de Alsasua "nunca tuvieron que mirar bajo su coche"

Publicada el 05/11/2018 a las 12:34 Actualizada el 05/11/2018 a las 14:15

Y fueron a agitar el odio a #Alsasua los que nunca tuvieron q mirar por la mañana bajo su coche, los q nunca despidieron a un compañero en un funeral. Nada se construye desde el odio. No teneis proyecto de convivencia para unir a los españoles. Solo vivis de los conflictos — Ander Gil (@Ander_Gil) 4 de noviembre de 2018

Cs acusa al PSOE de "irresponsable"

Lo que es irresponsable es vender España a los separatistas por aguantar unos meses más en la Moncloa. Que triste este @psoe de @sanchezcastejon que justifica a los violentos y critica a los demócratas — José Manuel Villegas (@CiudadanoVille) 4 de noviembre de 2018

Víctimas y amenazados por ETA

Yo he mirado bajo el coche tanto o más que tú, señorito sociata. He velado y enterrado compañeros. Y a Ortega Lara le metieron en un maletero para luego encerrarle en un zulo 532 días. Disfruta con @sanchezcastejon de los votos de los proetarras, miserable https://t.co/RegcWuAjdW — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 4 de noviembre de 2018

'Lecciones ninguna', le dice el PSOE a Cs

Recibir insultos y descalificaciones de quien cuestionaba la sentencia del 11M y alimentaba mezquinas teorías de la conspiración, jugando con el dolor de toda España... querido @Ander_Gil, este tipo de “mensajes” solo hablan bien de ti. https://t.co/l6udlntt81 — Adriana Lastra (@Adrilastra) 4 de noviembre de 2018

Cada vez que pasan a la oposición, hacen lo mismo: mentir, difamar, calumniar y sacar a la derecha a la calle en base a mentiras. Ah, los insultos personales también son su marca de identidad, así se comporta siempre la derecha. — Adriana Lastra (@Adrilastra) 4 de noviembre de 2018

Dirigentes del PSOE y Ciudadanos se han enfrentado en Twitter a raíz de un mensaje del portavoz socialista en el Senado, Ander Gil , en el que acusaba a los promotores del acto de este domingo en Alsasua (Navarra) dey afirmaba que ellos "nunca tuvieron que mirar por la mañana bajo su coche" para ver si ETA les había colocado una bomba. "Y fueron a agitar el odio a Alsasua los que nunca tuvieron que mirar por la mañana bajo su coche, los que nunca despidieron a un compañero en un funeral. Nada se construye desde el odio. No tenéis proyecto de convivencia para unir a los españoles. Solo vivís de los conflictos", escribió Gil unas horas después del acto organizado por España Ciudadana, la plataforma impulsada por Cs.En la plaza de los Fueros intervinieron el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera , el filósofoy la víctima de ETA, y entre el público había otros líderes de Cs y representantes del PP y de Vox. El objetivo era apoyar a los guardias civiles y sus parejas que fueron agredidos por un grupo de jóvenes en un bar de este municipio en 2016, así como reivindicar la. El senador del PSOE ha calificado de "grave irresponsabilidad" que "las tres derechas" fueran a Alsasua "a avivar el conflicto y no a fomentar la convivencia". "Esta derecha 'viene conde la mano para recuperar el poder a cualquier precio", ha manifestado.Para el secretario general de Cs, José Manuel Villegas , "lo que es irresponsable es vender España a los separatistas por aguantar unos meses más en la Moncloa", como cree que ha hecho el presidente del Gobierno. "Qué triste este PSOE de Pedro Sánchez que justifica a los violentos y critica a los demócratas", ha lamentado.También el portavoz de la formación naranja en el Congreso,ha criticado que el portavoz del PSOE los comparase con "perros". "A Ander Gil no hay que compararlo con nada. Su solo nombre ya significa muchas cosas: cainismo, cobardía, deshumanización del adversario... Este es el íntimo de Pedro Sánchez", ha denunciado.Pero el comentario de Ander Gil que más malestar ha generado, tanto en Ciudadanos como en el PP y en Vox, ha sido el relativo a. Muchos le han recordado en Twitter que entre los participantes en el acto de Alsasua había víctimas de la banda terrorista como Beatriz Sánchez Seco, que sufrió junto a su familia el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en 1987; el dirigente de Vox José Antonio Ortega Lara , que estuvo secuestrado por ETA entre 1996 y 1997; Santiago Abascal , cuyo padre fue concejal y dirigente del PP en el País Vasco en los años 90; y el filósofo Fernando Savater, fundador de la plataforma contra el terrorismoGirauta ha llamado al portavoz socialista "indecente" y "traidor", y, diputado en el Parlamento de Cataluña y militar retirado, y, diputado de Cs en el Congreso; también le han contestado. También Abascal respondió a Ander Gil: "Yo he mirado bajo el coche tanto o más que tú, señorito sociata. He velado y enterrado compañeros. Y a Ortega Lara le metieron en un maletero para luego encerrarle en un zulo 532 días. Disfruta con Pedro Sánchez de los votos de los proetarras, miserable". En su opinión, los socialistas asesinados por ETA "hoy se revuelven en sus tumbas" al escucharle.Ante las críticas, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra , ha censurado los "insultos y descalificaciones" de su homólogo de Cs y lo acusó de haber "y alimentado mezquinas teorías de la conspiración, jugando con el dolor de toda España". A su juicio, cuando "la derecha" está en la oposición, se dedica a "mentir, difamar y calumniar".Asimismo, la secretaria general del PSOE navarro, María Chivite , ha defendido que los socialistas navarros llevan "décadas defendiendo la paz, la libertad, la convivencia y Navarra como Comunidad Foral dentro de España"., le ha dijcho a Albert Rivera, al que ha conminado a ir a Navarra a "construir" y defender sus fueros, "los cuales parece desconocer". Por su parte, la presidenta del PP de Navarra,, ha señalado que el comentario de Gil "esy de valía" y lo ha instado a pedir perdón. "Faltas a la verdad y no respetas la libertad de expresión, derecho fundamental, desconoces la situación de Navarra y te pones de parte de los agresores y de Bildu", ha manifestado.