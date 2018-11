Marlaska cuestiona que el acto de Alsasua fuera la mejor forma de reivindicar a la Guardia Civil

Publicada el 05/11/2018 a las 10:00 Actualizada el 05/11/2018 a las 10:30

Guardia Cil permanecerá en Navarra

"Todo el mundo sabía a lo que iba"

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska , ha cuestionado este lunes que el acto de Alsasua (Navarra) organizado este domingo por la plataforma 'España Ciudadana' fuera Guardia Civil . El evento organizado este domingo por Ciudadanos , al que se sumaron PP Vox reivindicaba el papel de la Guardia Civil y la españolidad de Navarra.En declaraciones a COPE , recogidas por Europa Press, Marlaska ha asegurado que el contexto que se vive en Alsasua, municipio en el que se condenó a, hace que el acto no fuera la mejor manera de reivindicar al cuerpo en Navarra. "Quizás para defender a la Guardia Civil se pueden plantear acciones que no conlleven la posibilidad de crispación o incidentes", ha explicado, sugiriendo que se realicen acciones "en otro formato"."Todo el mundo tenía el derecho a manifestarse, pero no se puede obviar que habíade que los incidentes que ocurrieron pasaran", ha señalado.En el acto en el que se vivieronpor parte de un grupo de radicales que ha querido boicotear el acto. "Hay que tener cuidado en el contexto y en cómo defendemos realmente nuestras creencias, pensamientos e ideología", ha advertido el titular de Interior.El encuentro se desarrolló con un fuerte despliegue de la Guardia Civil y la Policía Foral, ya que en las calles próximas se produjerony se vivieron algunos momentos de tensión entre manifestantes y agentes.Preguntado por si el pacto alcanzado entre el Gobierno y el Gobierno foral de Navarra para el traspaso de la competencia de Tráfico afectará, el ministro ha asegurado que continuará el mismo número de agentes en dicha comunidad."La Guardia Civil permanecerá cumpliendo las obligaciones previstas en la Constitución que escon la Policía foral", ha señalado, poniendo el acento en que las competencias están ya atribuidas a las comunidades de Cataluña y Euskadi y existen sentencias favorables al traspaso en el caso de Navarra.Tras recalcar que en la comunidad seguirá el, ha concretado que el acuerdo es en materia de tráfico "exclusivamente" y viene previsto en el derecho foral.La ministra de Defensa, Margarita Robles , ha tachado el acto de "partidista" y, tras la tensión vivida entre manifestantes y un grupo de radicales que quiso boicotear el acto, ha advertido queRobles ha asegurado que la Guardia Civil merece reconocimiento y representa a todos los españoles, pero ha acusado al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera , de realizar el evento cony convertirlo un acto de "crispación"."Cualquiera puede ir a hacer un acto a cualquier sitio, pero", ha señalado Robles en una entrevista en Telecinco "No puedo aceptar que se utilice el apoyo a la Guardia Civil con fines partidistas", ha recalcado la titular de Defensa, apuntando que esto