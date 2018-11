Rubalcaba sobre Villarejo: "Ni lo conozco, ni he hablado nunca con él"

Publicada el 05/11/2018 a las 10:56 Actualizada el 05/11/2018 a las 12:12

El ex ministro del Interior y ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba ; acudió este domingo por la noche al programa deportivo de Onda Cero, El Transistor . En la entrevista no solo habló de fútbol, sino que también hizo declaraciones sobre asuntos políticos. Preguntado por el excomisario Villarejo —de actualidad por la difusión de varias grabaciones que están comprometiendo a personalidades públicas—, Rubalcaba fue contundente: "Yo nunca vi a Villarejo, nunca despaché con él, nunca le encargué nada y nunca encargué a nadie que le encargara nada"; y añade: "Como lo ha grabado todo, si me ha visto seguro que estoy grabado y saldré, pero yo[…] Tengo la conciencia de que".Esta entrevista se produjo tan solo unas horas antes de que el portal Moncloa.com publicase nuevos audios en los que se revela que María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro , le encargaron a Villarejo espiar al hermano de Rubalcaba mientras éste era ministro del Interior y el caso Gürtel estaba en plena eclosión. En las grabaciones, el excomisario asegura, entre otras cosas, quemantenía una relación sentimental con la directora de la empresa de espionaje catalana Método 3 y frecuentaba algún prostíbulo.En Onda Cero, Rubalcaba también confesó que, dentro de la estructura del ministerio del Interior, no sabía en qué estrato se encontraba Villarejo y, sobre la aversión que el excomisario ha manifestado hacia él, dijo que no sabía "por qué no me tenía simpatía, pero tampoco tendría que tenerme antipatía porque". También se pronunció sobre la investigación de la Gürtel: "Los culpables de Gürtel están todos en la cárcel. Seguro que hubo gente que quería que no pasara, pero mi obligación era que se juzgara a los supuestos culpables".