15MpaRato lanza un 'crowdfunding' para costear su acusación en el juicio por el 'caso Bankia' que arranca el 26 de noviembre

Publicada el 06/11/2018 a las 09:00 Actualizada el 06/11/2018 a las 09:44

La plataforma ciudadana 15MpaRato ha activado este martes una campaña de recaudación por micro donacionesen el juicio contra Rodrigo Rato y otros responsables de la gestión de Bankia que arrancará el próximo 26 de noviembre en la Audiencia Nacional ya que, según afirman, "no podrán continuar" si no reciben apoyo económico de la ciudadanía. Piden 30.000 euros.Esta organización, que fue parte en el procedimiento por apropiación indebida en el uso de las llamadas 'tarjetas black' por el que 65 ex dirigentes de Caja Madrid resultaron condenados en firme y 15 de ellos, incluido Rodrigo Rato, han acabado en prisión, explica en suque ahora toca "acabar el trabajo como es debido"."El sistema está pensado para que. Por eso lo estaremos. La causa tiene más de 300.000 folios y todo esto se ha de revisar para no cometer ningún error frente a los bufetes más grandes y mejor pagados de España", dice el llamamiento, en el que 15MpaRato explica que se han visto "obligados a cambiar de abogados por segunda vez" lo que ha encarecido el proceso.Desde esta plataforma, inciden en que recaudar los fondos es vital porque "sobran los ejemplos de desenlaces de causas contra la corrupción quey en las que la diferencia entre la impunidad o la justicia es la presencia de una acusación ciudadana" y han habilitado por ello un espacio en su web a partir del que se puede colaborar con