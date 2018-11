Reformar el contrato a tiempo parcial y nuevos permisos individuales: Unidos Podemos propone una ley de tiempo de trabajo corresponsable

Publicada el 06/11/2018 a las 18:05 Actualizada el 06/11/2018 a las 20:11

Desde Unidas Podemos trabajamos por un #PorUnTrabajoCorresponsable, compatible con los cuidados. Hoy presentamos nuestra Propuesta de Ley de Tiempo de Trabajo Corresponsable para avanzar en un modelo de empleo que respete y facilite la vida a todas las familias. pic.twitter.com/jk7w7Yysi3 — Sofía Castañón (@SofCastanon) 6 de noviembre de 2018

Equiparar derechos del contrato a tiempo parcial y a tiempo completo

Nuevos permisos

Riesgos laborales y pensiones

Que la vida familiar y personal sea central en la forma de organización del trabajo, no al revés. Es lo que pretende conseguir Unidos Podemos con su proposición de ley de tiempo de trabajo corresponsable [disponible en PDF en este enlace ], presentada este martes en Madrid por Pablo Iglesias, secretario general de Podemos; Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso; Yolanda Díaz, diputada de En Marea; Amparo Ballester, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia; y Jaime Cabeza, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Vigo. El objetivo está claro: es necesario "garantizar un reparto equitativo de tiempos de trabajo y de cuidado, así como un efectivo derecho a la adaptación del trabajo a la persona, a la desconexión del trabajo y, en definitiva, para", según explica el texto.La cuestión de fondo tiene, además, perspectiva de género. Esta nueva legislación ayudará, aseguran, a. Estas, siempre ligadas a las labores de cuidados, han sido históricamente las destinatarias de las políticas relativas a la conciliación. Sin embargo, ahora se pretende que sus compañeros también participen de estas tareas. Esta es la idea que ya llevó a Podemos a pactar con el Gobierno socialista que el permiso de paternidad se amplíe a ocho semanas en 2019 . La idea, dijo entonces la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, era que "el mercado laboral no penalice a la mujer por el hecho de que ella tradicionalmente es la que ha hecho uso de este permiso".Esta nueva normativa, complementaria a los permisos, pretende reformar el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley de Prevención de los Riesgos Laborales, la Ley General de la Seguridad Social, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Todo ello, para garantizar que la vida personal y familiar pueda modificar la laboral.En este sentido, la reforma más profunda tiene que ver con el deseo de alcanzar la igualdad entre los trabajadores contratados a tiempo completo y a tiempo parcial, en su mayoría mujeres. Pero también con la necesidad de disfrutar de permisos de lactancia y cuidado para ambos progenitores o para atender necesidades familiares urgentes.Las modificaciones que proponen desde Unidos Podemos relativas al empleo a tiempo parcial tienen una base: este tipo de trabajos están devaluados y, además, afectan históricamente a las mujeres. Estassino que, más bien, su disponibilidad depende de las necesidades empresariales. "Hay que dotar a estos contratos de todas las garantías", explicó Ballester a los medios.¿Cómo hacerlo? "Con medidas que pongan la normativa laboral al servicio de las personas", añadió Cabeza. En primer lugar,y permitiendo las horas extraordinarias sólo si estas son retribuidas y no compensadas con tiempos de descanso. En segundo, obligando por contrato a la empresa a que se establezcandel centro de trabajo, acabando así con la jornada irregular y con esa imprevisibilidad del empleo que denuncian desde Unidos Podemos. De no hacerlo, la empresa se enfrentaría a multas que alcanzarían hasta los 160.000 euros de sanción.Pero además, el "trato peyorativo" que tienen estos trabajadores tiene que acabar también estableciendo su prioridad ante los potenciales empleados de la empresa. Es decir, los contratados a tiempo parcial deberán tenera tiempo parcial. "De este modo, se incluye no solo a los contratados mediante esta modalidad, sino también a los que están temporalmente en esta situación y que hasta ahora entraban como 'reducción de jornada", explican los de Pablo Iglesias.El grupo señala que esta situación permite, además, "tener una" que hay en España y que, a su juicio, "no es tan bajo" como se dice si se tiene en cuenta a los que reclaman esta situación por "cuidado de hijos o dependientes".La nueva ley de Unidos Podemos pretende ser complementaria a las normativas sobre permisos ya vigentes. Pero, no obstante, establece otros nuevos. En este sentido, destaca la imposición del denominado. Se trata, según recoge el texto de la proposición, de un "permiso no retribuido de corta duración para atender asuntos familiares" que, por fin, daría cumplimiento a la Directiva europea de permisos parentales.¿Cuándo podría un trabajador acogerse a este nuevo permiso? Según explicaron,. Por ejemplo, cuando los hijos o hijas, por enfermedad, no puedan asistir al colegio y no exista la posibilidad de que otra persona se haga cargo de ellos. Así además se anula el polémico despido por absentismo laboral que introdujeron las últimas reformas laborales.En este mismo sentido, Unidos Podemos propone ahora quedel propio trabajador o trabajadora. "La reducción de jornada solo es una figura efectiva en tal sentido si otorga flexibilidad a efectos de que se acomode a las necesidades que son imposibles de prever y limitar en ley o convenio", explica el texto. Así, la formación morada establece que se extienda el parámetro de referencia más allá del día a la semana, al mes, o incluso al año, "lo que puede servir como mecanismo de acomodación a las vacaciones escolares".Por otro lado, en relación con el, los de Iglesias proponen aumentar su duración y reconocer el derecho a acceder a él a los dos progenitores, que obtendrán permisos diferenciados. Lo mismo ocurriría, además, en caso de hospitalización del recién nacido.La proposición de ley, además, pretende reconocer la conexión entre el tiempo de trabajo y la prevención de los riesgos laborales. En este sentido, la nueva normativaa no ser que las causas de la rescisión de contrato se deban a causas externas a su estado. Además,por causas económicas, técnicas u organizativas para que se justifique, específicamente, el de las mujeres embarazadas.Por otro lado, la ley también guarda relación con la seguridad social. ¿Por qué? Porque el modo en que se tenga en cuenta el tiempo de trabajo influirá en las pensiones futuras de los trabajadores. Así, la nueva normativa permiteevitando las temporadas en los que la cotización ha sido más baja, bien por reducciones de jornada o bien porque los sueldos han sido más bajos. Así, según dice el texto, se pretende ", puesto que son las mujeres las que mayores periodos de inactividad presentan durante su carrera profesional".La norma establece, además,. Así, cataloga de infracción "muy grave" el trato peyorativo dispensado a las mujeres u hombres por el ejercicio de sus derechos de conciliación y de corresponsabilidad y la falta de cumplimiento de las obligaciones formales de especificación del horario concreto en el contrato a tiempo parcial. Por su parte, será "grave" que el trabajo se desarrolle fuera de las horas establecidas en el contrato.En este sentido, Unidos Podemos recoge la posibilidad de que el procedimiento de oficio se lleve a cabo en los casos de incumplimiento de la normativa aplicable en materia de conciliación y corresponsabilidad de la vida familiar y laboral. De este modo, explica el grupo confederal,de conciliación y corresponsabilidad por parte de la Inspección de Trabajo.