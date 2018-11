Mario Vargas Llosa le debe más de dos millones de euros a Hacienda

Publicada el 06/11/2018 a las 10:08 Actualizada el 06/11/2018 a las 11:17

El 'sándwich holandés'

La Dependencia Regional de Recaudación Especial de Madrid de la Agencia Tributaria le reclama al escritor Mario Vargas Llosa , según ha informado este martes el medio digital El Confidencial . De acuerdo a la información del diario, al recibir la notificación de Hacienda, los abogados de Vargas Llosa le recomendaron mantener la deuda en suspensión mientras inician trámites legales por la vía administrativa, ya que el literatocon la cantidad que se le requiere.Para resolver esta situación, Vargas Llosa le ha solicitado al fisco unaponiendo como aval una de sus propiedades en el centro de Madrid. No obstante, dicho piso no está a su nombre —no posee nada a su nombre en España—, sino al de una sociedad holandesa.Según recoge El Confidencial, el presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda (AIH),, asegura que Holanda suele ser un lugar lanzadera para la. La técnica fraudulenta que se suele utilizar se conoce comoporque "Holanda queda en medio como el queso del sándwich. Los dividendos salen de España a una sociedad holandesa legalmente, donde no tributan. Y de ahí pagandoya los puedes llevar a un paraíso fiscal como las Antillas Holandesas. Ahí le pierdes el rastro", explica Groba.Mario Vargas Llosa posee propiedades en las mejores zonas de varias ciudades del mundo como París, Nueva York o Lima; donde el precio del metro cuadrado puede llegar a losen el caso de la capital francesa o losen el caso de la peruana.