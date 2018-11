Dos años de cárcel para el extesorero de Cáritas de Úbeda por apropiarse de 137.124 euros

Publicada el 07/11/2018 a las 13:30 Actualizada el 07/11/2018 a las 13:31

La Sección Segunda de laha condenado aal extesorero de Cáritas Interparroquial de Úbeda (Jaén), de 58 años, por apropiarse de forma indebida de, dinero que destinó a realizar pagos de la empresa privada en la que trabajaba. Además de devolver el dinero se lo condena al pago de unay a hacer frente a las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.El fallo de la sentencia establece la misma pena para el administrador único de la empresa de calzados a la que se dirigió el dinero sustraído para hacer frente al pago de proveedores e incluso de las nóminas. La pena impuesta es la que había solicitado el Ministerio Fiscal después de que en el transcurso del juicio celebrado el pasado 29 de octubre, el tesorero admitiera haberse apropiado de 137.124 euros y no de losque le reclamaba Cáritas.La diferencia de algo más de 96.000 euros entre lo que el extesorero reconocía haberse llevado y lo que mantenía Cáritas que se apropió, es lo que impidió cerrar un acuerdo entre las partes que hubiera llevado a una sentencia de conformidad. "Tengo, pero no en esa cantidad", dijo el acusado ante el tribunal encargado de juzgar el caso. Reconoció que desde 2010 hasta 2017a Cáritas para "sanear" las cuentas privadas de la empresa en la que trabaja. Según su declaración se llevó 137.124 euros, dinero que estaría dispuesto a devolver y que ahora por sentencia se le obliga a restituir conjuntamente con el otro condenado.Apuntó que en aquellos años en los que él era tesoreroy que lo máximo que se hacía era informar de las cuentas en un boletín mensual con ingresos y gastos que se colgaba en el tablón de la parroquia. Señaló también en el juicio que de muchas cuestiones no había facturas, aunque todo estaba "justificado", otra cosa es que "sirva o no como justificación" a la acusación particular. Por su parte, el administrador de la empresa de calzados admitió también en el juicio que eraen Úbeda, pero ha señalado que "desconoce" a cuánto ha podido ascender ese dinero.El director de Cáritas Diocesana en Jaén,, declaró como testigo que el caso comenzó a destaparse en 2015 cuando ya se había decidido centralizar la gestión de las nuevas Cáritas interparroquiales de la provincia de Jaén. Fue la de Úbeda "la única que dio problemas" a la hora de justificar gastos e ingresos. La auditoría de los últimos cinco años encargada desde Cáritas Diocesana reflejó las presuntas irregularidades y puso de manifiesto que se habían detraído fondos. Además, muchos de los gastos en este periodo de tiempo como 40.000 euros en pan para el dispositivo de inmigrantes temporeros no venía avalado por las facturas correspondientes.