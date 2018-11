PP y Ciudadanos ponen marcha en el Senado una comisión para investigar la tesis de Pedro Sánchez

Publicada el 07/11/2018 a las 18:04 Actualizada el 07/11/2018 a las 18:05

El PP ha defendido este miércoles en el Pleno del Senado la creación de una comisión de investigación sobre ladel presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha obtenido el apoyo de Ciudadanos y de la senadora de Foro, frente al rechazo expresado por el PSOE, Unidos Podemos, Grupo Nacionalista, PNV, parte del Grupo Mixto y la abstención de ERC.Los conservadores han insistido en que la autoría de la tesis no está clara, que persiste "la sombra de la duda del plagio", y que la comisión servirá al presidente para que se explique. "Y esta comisión va a respetar la presunción de inocencia" de Pedro Sánchez, ha añadido la portavoz del PP, Esther del Brío, que ha agregado que"la verdad" y, si el presidente sale de la comisión "convertido en el doctor Jekyll o en mister Hyde".Su objetivo no encaja en las funciones del Senado, le ha respondido por el PSOE Mari Carmen Iglesias, para quien la comisión de investigación se sitúa "en el epicentro de la frustración del PP por haber perdido el poder". "Señorías del partido que contrataba a Villarejo, les animo a hacer una oposición seria y leal", ha agregado.La iniciativa se votará en el Pleno de esta tarde. Una vez aprobada, el presidente del Senado, Pío García-Escudero, dará un plazo a los grupos para que designen a susy la comisión será después constituida. El PP no ha aclaradoquiere dar a los trabajos, cuándo comenzarán las comparecencias ni con quién, aunque ha dado entender que las sesiones no arranquen probablemente hasta el año que viene.