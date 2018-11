Susana Díaz: El plan de atentar contra Pedro Sánchez es consecuencia del "encanallamiento de la vida pública"

Publicada el 08/11/2018 a las 12:14 Actualizada el 08/11/2018 a las 13:32

El Gobierno pide 'prudencia'

Narbona destaca la actuación policial

Este jueves se ha conocido que un hombre que planeaba atentar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , fue detenido y enviado a prisión preventiva hace tres semanas por delitos de conspiración para atentar contra autoridad con uso de arma, de amenazas graves, de tenencia ilícita y depósito de armas, municiones y explosivos y de odio. El sospechoso manifestó su intención de atacar a Sánchez a raíz de la iniciativa del Ejecutivo para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos.La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz , ha calificado de "gravísima" la noticia y ha añadido que es. En declaraciones a los medios a su entrada en el Senado para comparecer en larecogidas por Europa Press, Díaz ha indicado que se vive un "clima irrespirable" motivado por la crispación, y ha abogado por que se tome nota y se abandone esa forma de hacer política. "Afortunadamenteen el país, pero es grave y debemos tomar nota para abandonar la política de la crispación", ha sentenciado, para luego añadir que no puede ni imaginarse "como se sentirá Pedro".El Gobierno considera como unel intento de atentar contra el presidente del Gobierno. Así lo ha asegurado hoy la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celáa , durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En este sentido, ha señalado queen relación con este asunto que considera "un incidente aislado". Según Celáa "todos los gobiernos durante todas las épocas han vivido incidentes de esta naturaleza" y tras recordar que el asunto está actualmente "en el ámbito judicial", ha apelado a, aunque ha reconocido el "interés mediático que tiene la noticia". La Portavoz del Ejecutivo ha señalado que no tienen más datos del caso, pero que la relación con los Mossos, que es el cuerpo policial que ha practicado la detención, "es correcta" y "siguen de manera correcta las actuaciones que ya están en el ámbito judicial".Desde Moncloa han confirmado que la seguridad de Sánchezy han hecho un llamamiento a "serenar" el debate político. Según el entorno de Moncloa, este tipo de amenazas es una "constante" a la que, de todas maneras, entienden que no deben acostumbrarse los españoles.Por su parte, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona , ha puesto en valor este jueves la actuación de los Mossos d'Esquadra en el caso. En una entrevista en TVE , en la que no ha querido entrar a valorar los presuntos planes para matar a Sánchez, Narbona ha puesto el foco en la actuación policial llevada a cabo por la policía autonómica. En este sentido, les ha felicitado y ha puesto en valor su actuación. Narbona ha explicado que Sánchez ha compartido esta noticia con los miembros de la Ejecutiva socialista este jueves., ha apuntado.