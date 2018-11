Los Mossos detienen a un francotirador que planeaba matar a Pedro Sánchez

Publicada el 08/11/2018 a las 09:05 Actualizada el 08/11/2018 a las 09:45

Loshan detenido a un vigilante de seguridad, experto tirador y con licencia de armas, que, según ha publicado este juevesy ha recogido Europa Press.El detenido, de 63 años y vecino de Terrassa (Barcelona),y tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción 3 de Terrassa ingresó en prisión preventiva. Este hombre está actualmente enen la cárcel de Brians 2, en(Barcelona), donde confesó nada más ingresar sus intenciones de atentar contra Pedro Sánchez, según el citado medio.Tal y como cuenta el citado medio,planeaba atentar contra el presidente como venganza por la orden de exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, y en su domicilio tenía, con rifles de precisión y un subfusil de asalto. Al parecer, el sospechoso teníay era un experto en la modificación y construcción de armamento. Aunque frecuentaba reuniones organizadas por la, Murillo no había tenido nunca problemas con la Justicia. En el registro de su domicilio, el 19 de septiembre, se localizó un fusil de asalto militar Cetme, un subfusil ametrallador Skorpion vz. 61, y cuatro rifles de precisión, además de que en el coche guardaba dos pistolas,Una integrante de un grupo privado de whatsapp, donde también estaba el detenido, fue quien alertó a las autoridades de sus intenciones contra Pedro Sánchez, a quien a menudo se refería como. No obstante, Murillo pasó de los constantes insultos al presidente apara atentar contra él. Así, por ejemplo, pidió ayuda para consultar en internet la agenda pública de Sánchez para tener datos sobre su presencia en lugares concretos. Según informa Público.es, al sospechoso no le importaba ser capturado después:, decía.