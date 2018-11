Maroto asegura que el PP "pasa página" con la dimisión de Cospedal: "No me parece adecuado espiar a un compañero"

Publicada el 08/11/2018 a las 11:07 Actualizada el 08/11/2018 a las 11:30

Cospedal no ha informado al PP de más reuniones

El vicesecretario general del PP, Javier Maroto , ha asegurado este jueves que el partido "pasa página" con la marcha de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal , que anunció el miércoles que deja el escaño en el Congreso de los Diputados tras aparecer en los audios del excomisario José Manuel Villarejo implicada en una supuesta trama de espionaje político. "¿Si me parece adecuado espiar a un compañero? No, tajante", ha asegurado Maroto enrecogidas por Europa Press, haciendo referencia a las grabaciones publicadas por el diarioque apuntan que CospedalSegún ha defendido, la decisión de Génova es "con todas las consecuencias", asumiendo que el caso de Cospedal no puede poner en entredicho los pilares del proyecto del partido. Preguntado por si la marcha de Cospedal responde a una exigencia de la dirección nacional, Maroto ha defendido que la decisión de Cospedal de dejar el escaño ha sido. "Ha confesado su equivocación y comparte los valores del PP", ha alegado.El dirigente del PP ha defendido que el proyecto del PP liderado por Pablo Casado se basa en la "limpieza", "honestidad" y "transparencia", por lo que, a su juicio, en el caso que afecta a la ex número dos del partido "no valen medias tintas" ni "mirar para otro lado". "Además de palabras tiene que haber hechos, la honestidad y limpieza no es una opción para el PP de Casado sino una obligación", ha recalcado Maroto, diciendo que actitudes contrarias a estos valores "no caben" dentro del partido.Con respecto a la posibilidad de que salieran más grabaciones de Cospedal con Villarejo, Maroto ha explicado que en la reunión que mantuvo Cospedal con la dirección del partido ellacon el excomisario. "No ha trasladado que existan más reuniones", ha zanjado Maroto, asegurando que Cospedal ya ha explicado el alcance de las reuniones con Villarejo.Sobre si los pilares que ahora defiende el PP no eran los que representaban al partido en la etapa de Mariano Rajoy, el vicesecretario general ha admitido que, de ahí que la nueva dirección haya decidido actuar. "También lo dije en mi etapa anterior: la importancia de la contundencia, la firmeza y reaccionar a tiempo. Creo que eso, que son palabras, se conforman en los hechos", ha subrayado.