Los Mossos cargan contra los CDR que intentaban alcanzar la marcha de los policías

Publicada el 10/11/2018 a las 15:26 Actualizada el 10/11/2018 a las 15:50

Unos 1.500 manifestantes dese han movilizado este sábado en Barcelona mientras que 400 independentistas convocados por los Comités de Defensa de la República (CDR)que recoge Europa Press- han protestado contra su presencia sin que los diferentes grupos hayan entrado en contacto.Los manifestantes de la asociación policial han marchado desde la Via Laietana hasta el Arc de Triomf en el paseo Lluís Companys y han gritado consignas a favor de la equiparación salarial durante el recorrido de los asistentes, queGrupos de independentistas se han concentrado cerca del final del recorrido de Jusapol, en la plaza André Malraux y al final del paseo Sant Joan, donde los Mossos d'Esquadra con cargas puntuales contra los convocados por los CDR.Antes de la marcha, el presidente de la asociación policial Jusapol , afirmó que se movilizaban en Barcelona para reivindicar su derecho de manifestación: "Queremos terminar lo que no pudimos terminar el 29 de septiembre".En declaraciones a los medios delante de la Jefatura de Policía en Via Laietana, explicó que iban a defender la equiparación salarial y pedir el 'sí' a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que han impulsado y que el martes 13 de noviembre se someterá a votación en el Congreso.