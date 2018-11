Lastra afirma que Aznar es "el ventrílocuo de Casado y Rivera" y que PP y Ciudadanos no son constitucionalistas

Publicada el 11/11/2018 a las 12:18 Actualizada el 11/11/2018 a las 13:09

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra , ha afirmado que tanto el PP como Ciudadanos porque apuestan por "exactamente lo contrario" de lo que defiende la Carta Magna, según informa Europa Press. Asimismo, la portavoz ha acusado al expresidente del Gobierno José María Aznar de ser "el ventrílocuo de Casado y Rivera", que "están consiguiendo crispar a la sociedad".Lastra ha realizado estas afirmaciones en la presentación de Denis Itxaso como candidato a diputado general de Guipúzcoa, celebrada en el Parque Tecnológico de Miramón en San Sebastián, acto en el que también ha tomado la palabra la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia La dirigente del PSOE ha acusado a la derecha dey ha incidido en que los socialistas "no van a contribuir a socavar los pilares de la convivencia" siguiendo esa línea, al tiempo que ha remarcado quey están consiguiendo crispar a la sociedad creando conflictos donde no los había".De este modo, ha asegurado que estas dos formaciones "no defienden la Constitución, que fue un gran pacto entre todos los pueblos y las ideologías de España, y ellos hacen justo lo contrario", al tiempo que ha asegurado que el partido socialista apuesta por "el pacto y el acuerdo" y por reformarla para hacerla