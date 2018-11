El PSOE espera que la nueva cúpula del Poder Judicial tome medidas para garantizar su propia transparencia

Publicada el 12/11/2018 a las 16:08 Actualizada el 12/11/2018 a las 16:27

La portavoz electoral del PSOE, Esther Peña, aseguró este lunes en nombre de su partido que el nuevo Consejo General de Poder Judicial dEse es uno dey no las consideraciones el reparto en clave política de los puestos de este órgano, subrayó Peña en respuesta a las preguntas de los periodistas al término de la reunión semanal del comité electo socialista en la sede del partido en la madrileña calle Ferraz.Los magistrados delno están obligados a efectuar declaración de bienes o de patrimonio y en Internet sólo constan los currícula del presidente, el vicepresidente, los magistrados, el gabinete técnico y los letrados.El Consejo General del Poder Judicial, a su vez, tiene en marcha un portal de transparencia pero la ley no obliga a que las declaraciones de bienes de los miembros delsean públicas. Ni la ley del alto cargo (marzo de 2015) ni la de transparencia (diciembre de 2013) obligan a dar publicidad de unos datos clave para que los ciudadanos puedan resolver dudas sobre posibles conflictos de intereses.La portavoz socialistas no quiso entrar en detalles sobre la transparencia del Consejo y se limitó a dejar en manos de este organismo la responsabilidad deque ya se aplican otros responsavbles públicos, como diputados y miembros del Gobierno.El PSOE confirmó que, aunque la elección del presidente del Consejo es una decisión que la ley reserva a los miembros de este órgano, el presidente Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, han acordado que el elegido sea el actual presidente de la Sala de lo Penal,Peña no quiso pronunciarse sobre qué consecuencias puede tener la salida de Marchena del tribunal que juzgará el procés. “No hay una estrategia política relacionada con lo judicial, todo lo contrario. Sí que hay unaseñaló.El pacto alcanzado con el PP deberá servir, a juicio de Peña, para romper las dinámicas de bloqueo, recuperar la normalidad institucional y “devolver la credibilidad a la justicia” tras la polémica decisión sobre el impuesto de las hipotecas, informa Europa Press.