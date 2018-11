ERC se opondrá a la exhumación de Franco si el Gobierno no anula los juicios franquistas

Publicada el 12/11/2018 a las 17:07 Actualizada el 12/11/2018 a las 17:56

Enmienda

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha anunciado este lunes que su formación votarápara exhumar a Franco del Valle de los Caídos si el Gobierno central no aprueba su enmienda para, informa Europa Press.En rueda de prensa, ha presentado la enmienda sobre la Ley de memoria histórica que ERC registrará en el Congreso y ha asegurado que tienen el "compromiso" verbal de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, de aprobar esta enmienda y anular así los juicios franquistas, por lo queLa enmienda declara la "de pleno derecho, originaria o sobrevenida, de todas las sentencias y resoluciones" de los consejos de guerra dictadas por causas políticas por la dictadura franquista fuera de Cataluña.Tardà ha recordado que ERC apoyó el Real Decreto de la exhumación de Franco porque "a cambio el Gobierno español se comprometía a anular todas las sentencias franquistas", de manera que, si el Ejecutivo de Sánchez no cumple, retirarán su apoyo a la exhumación."Si no cumplieran tiraríamos atrás el Real Decreto de la exhumación de Franco.", ha advertido.El dirigente deque solo tengan un pacto verbal con el Gobierno en esta cuestión, ya que cree que la reforma de la ley de memoria histórica debe ser más profunda y ha explicado que presentarán unas 20 enmiendas, que espera que puedan tirar adelante.Tardà ha recordado que en 2017 el Parlament ya aprobó una ley que anulaba las sentencias franquistas en Catalunya yal resto del Estado."España tiene que legislar una ley que, como mínimo, seaque la que se aprobó en el Parlament", ha afirmado.Además, la enmienda establece que el Gobierno debe publicar "en el plazo máximo de un año" en el Boletín Oficial del Estado ( BOE ) elque fueron condenados por los tribunales franquistas.En esta iniciativa, se incluyen las sentencias de los tribunales de las, los tribunales de, los Tribunales de Responsabilidades Políticas, y el Tribunal de Orden Público.