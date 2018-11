Hacienda ve incompatibles los ingresos actuales con el mantenimiento de un Estado de bienestar "sólido"

Publicada el 12/11/2018 a las 19:55 Actualizada el 12/11/2018 a las 20:27

Tasa Tobin a operadores internacionales

La penalización al diésel, sí o sí

La secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, ha defendido este jueves que los Presupuestos de 2019 conllevany financiera de todos los niveles administrativos y que "fortalecerá la confianza" en la economía española. Ha respaldado también las medidas de subidas de impuestos previstas porque el actual nivel de ingresos esde un Estado de bienestar "sólido", informa Europa Press.Así lo ha señalado durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda en el Senado, para informar sobre los objetivos del área de su responsabilidad, en la que Bardón ha indicado que el Gobierno se encuentra actualmente en pleno proceso de negociación de las cuentas de 2019, que tiene como objetivo ", revertir los recortes y avanzar hacia uny respetuoso con el medio ambiente".Bardón ha defendido que las nuevas cuentas son "justas y sostenibles", y ha respaldado la política de incrementos de ingresos porque busca unaque pasa por que "paguen más los que más tienen y reciban más los que más necesitan".Para conseguir "cohesión social" y, ha abogado por una política tributaria "fuerte y justa", que primen los principios de igualdad y, como marca la Constitución, y ha aclarado que "no va a ocurrir" que se suban los impuestos a la clase media ni a los trabajadores.En su lugar, se llevará a cabo unapara que las grandes empresas y grandes rentas contribuyan de una manera que "no hacían hasta ahora", en un contexto en el que los ingresos públicos en España alcanzan el 37,9%, siete puntos por debajo de lay de países como Dinamarca, Francia, Suecia o Finlandia."El nivel de ingresos es incompatible con el mantenimiento de un", ha apostillado Bardón, quien ha hecho hincapié en la necesidad de medidas para revitalizar las políticas sociales, combatir la pobreza, pensiones dignas y la creación de empleo digno.Según Bardón, los PGE de 2018 pretenden conseguir una recuperación económica "más justa". De hecho, ya han visto la luz, dos de ellos referidos al impuesto a las transacciones financieras y a los servicios digitales, con los que el Gobierno se ha adelantado a la Comisión Europea, aunque una vez creadas las directivas se adaptarán a las mismas.Con estos dos nuevos tributos el Ejecutivo espera(850 millones con transacciones financieras y 1.200 con el de servicios digitales), ha recordado.Según Bardón, Hacienda trabaja "codo con codo" con la CNMV para que la llamada tasa Tobin a las transacciones financieras también impacte sobre los. Así, los dos proyectos de ley acompañarán al Consejo de Ministros en segunda vuelta.Esta semana acaba el periodo de audiencia pública y el Gobierno incorporará las alegaciones y sugerencias para impulsarlas "rápidamente", ya que había determinado que una vez pasen tres meses desde su entrada en vigor para las adaptaciones técnicas, intentará que esos espacios sean "los mínimos posibles" y que laen el ejercicio 2019", ha remarcado Bardón.El tercer anteproyecto se dirige a la, con lo que se estima que se recauden 828 millones, y contempla la actualización y ampliación del concepto de paraíso fiscal; la inclusión en la lista de morosos de los responsables solidarios y la bajada del importe de deuda de un millón a 600.000 euros, y la transposición de la directiva antielusión.También se prohibirán las amnistías fiscales, junto a la creación de una unidad de, que no precisa de una aprobación legislativa, con lo que se mejorará las herramientas de análisis de riesgo de obtención de información en fuentes abiertas (big data).Igualmente, ha dicho ver "estrictamente necesario" el incremento del tipo del, ya que diferentes estudios internacionales han demostrado que contamina "extraordinariamente", aunque ha precisado que quedarán exento de la subida el gasóleo profesional y bonificado, por lo que se dará "un poco más de tiempo" para su adaptación.Ha incidido en que el IRPF subirá solo para, ya que se elevará dos puntos para rentas de más de 130.000 euros, y cuatro para las de más de 300.000 euros, al tiempo que ha defendido el incremento del tipo efectivo mínimo al 15% en Sociedades para grandes corporaciones, ya que ", bonificaciones que permite que quien debería tributar más lo haga a un tipo más bajo que las pequeñas empresas".En este sentido, hade la recaudación en Sociedades, pasando de los 44.823 millones a 23.143 millones en 2017, un 45,8%."La crisis tuvo impacto, pero no hay correlato entre la recuperación de la actividad económica y la de esa recaudación,", ha enfatizado.