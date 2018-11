Pablo Crespo ratifica en el Congreso que todos los secretarios generales del PP conocían la caja b

El ex secretario de Organización del PP gallego y número dos de la trama Gürtel Pablo Crespo , ha ratificado este martes ante la comisión del Congreso que investiga las cuentas del PP que todos los secretarios generales del partido, que el 75% del dinero que se utilizaba para las campañas electorales en Galicia era negro y que él mismo repartióa responsables del partido en esa comunidad y también a periodistas.El ex secretario de organización del PP gallego, condenado a más de 55 años de cárcel por la Gürtel, ha señalado que "no creo que fueran ilegales, de empresarios, y efectivamente había una contabilidad que no estaba en la contabilidad del partido". Aunque no ha responsabilizado directamente al anterior presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy, de conocer este supuesto sistema, Crespo ha dicho que generalmente "todos los secretarios del PP conocían la actividad que llevaba el señor (Luis) Bárcenas", antiguo tesorero del partido. "No he hablado de Rajoy", ha dicho Crespo, y ha añadido que, pese a que no es probable que "un secretario general entre hasta el detalle de lo que hace un gerente", sí debe conocer "los aspectos globales de cómo se financia un partido" o de "si recibe donativos". A la pregunta de si Rajoy cobró sobresueldos en Galicia, respondió: "No voy a contestar"