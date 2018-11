El Congreso rechaza el intento del PP de perseguir los lazos amarillos

Publicada el 13/11/2018 a las 19:04 Actualizada el 13/11/2018 a las 19:42

"No queremos maestros con lazos de odio"

Usan los símbolos cuando pierden el poder

La proposición de ley del PP para proteger los símbolos nacionales y castigar la exhibición de lazos amarillos y esteladas en espacios públicos ha cosechado este martes lasdel Congreso, con acusaciones de demagogia y reproches por fomentar la crispación, informa Europa Press.La iniciativa, una de las primeras "leyes" que registró el PP en el Congreso con Pablo Casado de presidente, ha sido defendida en el Pleno del Congreso por la portavoz del Grupo Popular, Dolors Montserrat, quien la considera "una"Tienen una gran responsabilidad, nos van a demostrar si son un partido socialista avanzado que defiende las libertades de todos los españoles, pero si dicen que no, no sólo van a, sino a sus propios principios –ha advertido al PSOE –. No dejen que los independentistas obliguen a la gente a huir de sus pueblos, demuestren que son demócratas. Si dicen no,".Esta "proposición de Ley de Defensa de la Convivencia Social, la Neutralidad institucional y los Símbolos nacionales" tiene un doble objetivo:de los espacios públicos, tal y como ha reconocido el Tribunal Supremo en su jurisprudencia, y(el rey, las banderas de España y de las comunidades, el escudo y el himno)(la bandera europea y las enseñas y escudos provinciales y locales).La iniciativa afecta principalmente a las, tanto los altos cargos como los funcionarios, porque son quienes tienen potestades públicas. "No queremos maestros en las escuelas con un símbolo sectario de odio", ha subrayado Monserrat, que sólo ha recabado el respaldo de su socio electoral navarro deLos partidos independentistas han descalificado la propuesta porque, según ha dicho Joan Tardà, de ERC, es "otra vuelta de tuerca para resolver dela cuestión catalana". Sergi Miquel, del PDeCAT, ve la iniciativa como "la" que se ha visto en el Congreso en los últimos años y ha vinculado su debate con la proximidad de las elecciones andaluzas.Para el portavoz del PNV, Mikel Legarda, la ley es "una suerte de Ley de Seguridad Ciudadana bis para los cargos públicos", mientras que la diputada de Bildu, Marian Beitialarrangoitia, la haUnidos Podemos, por boca de la diputada de En Comú Mar García Puig, ha acusado a los conservadores de "que quieren defender" y ha llegado a tachar deal líder del PP, Pablo Casado. "El PP es un partido podrido hasta la médula –ha añadido el diputado de Compromís, Ignasi Candela–. Con su corrupción, lecciones de patriotismo, ni una".Ni siquiera Ciudadanos ha apoyado la iniciativa. Miguel Gutiérrez, secretario general del grupo parlamentario naranja, cree que es unaque el PP "debía de tener un cajón" y que ahora repesca porque ha perdido la Moncloa. "¿Qué decía el gobierno del PP cuando se pitaba el himno?", ha preguntado.Además, no entiende que el PP reivindique la no utilización política de los espacios públicos al mismo tiempo que pacta con el PSOE la. "No se puede titubear a la hora de defender el espacio común de todos los españoles", ha remachado Gutiérrez.Por último, el PSOE ha descalificado la iniciativa del PP al considerar que "busca emponzoñar" y "" con este tipo de propuestas.El socialista Artemi Rallo ha aprovechado para recordar que el 2002, mientras el entonces ministro Federico Trillo izaba la bandera más grande de España en Madrid, en el PP se movían los fondos que se recogen en los papeles del extesorero Luis Bárcenas. "Esa es lacuando enarbola los símbolos", ha concluido.