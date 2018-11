Sanidad y Ciencia lanzan un plan para eliminar las pseudoterapias de los centros sanitarios y las universidades

Publicada el 14/11/2018 a las 16:14 Actualizada el 14/11/2018 a las 17:08

"Se podrá decir que algo hace el pino, pero no que cura el cáncer"

Medidas contra el intrusismo

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, y el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, han presentado este miércoles elcon el que se pretende, entre otras medidas,, según ha informado Europa Press.La iniciativa contempla cuatro líneas de actuación, 13 objetivos y 20 acciones y se explica por el hecho de que actualmente. De hecho, a lo largo del 2017, más de un 6% de los ciudadanos acudieron a un profesional de la acupuntura y casi un 10% visitó la consulta de un homeópata."Hemos constatado que hay una cierta confusión en la sociedad entre terapias o prácticas médicas basadas en el conocimiento y las que no tienen este aval. El uso de las pseudoterapias no es residual y puede tener, tanto de forma directa como indirecta", ha argumentado Carcedo.Por ello este plan, "prioritario" para el Gobierno de Pedro Sánchez y que va a ser presentado este jueves a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), pretende defender la salud como un derecho básico; proteger a los ciudadanos frente al "grave riesgo" para la salud que implica el uso de las pseudoterapias; proporcionar información "veraz y rigurosa"; y asegurar que la formación sanitaria en universidades no incluye programas o contenidos sin evidencia científica.Así, y en lo referido a las medidas para evitar la publicidad engañosa, el plan contempla la modificación de normativas existentes paraen Internet, redes sociales o jornadas. Estas modificaciones se agruparán en un nuevo Real Decreto de Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias.En concreto, el plan contempla modificar el Real Decreto 1277/2003 sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, con el objetivo de desarrollar normativamente la necesidad de que las personasde las pseudoterapias que se ofrecen en centros sanitarios no pertenecientes al SNS.También contempla modificar el Real Decreto 1907/1997 sobre publicación y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria. ". Se podrá decir que hace el pino o la voltereta, pero no que cura", ha aseverado Carcedo.Para ello, se prevé incluir en la regulación los actos, encuentros, sitios de Internet y redes sociales relativos que conlleven la publicación o promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria, así como corresponsabilizar a los titulares, personas físicas y/o jurídicas, de los medios de comunicación y titulares de locales en la publicación o promoción comercial de los mismos.Del mismo modo, se prevé desarrollar reglamentariamente lo establecido en el artículo 51.2 del Real Decreto 1/2015 relacionado con los medicamentos de plantas medicinales, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios; y modificar el Real Decreto 1416/1994 por el que se regula la publicidad de medicamentos de uso humano y de los productos sanitarios, con el objetivo de reforzar el régimen deHacer accesible a los ciudadanos una información "veraz" sobre las pseudoterapias es otro de los puntos que contempla el plan y, para ello, establece la elaboración de un, por parte de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS (REDETS), bajo los principios del conocimiento y la evidencia científica. Este informe se actualizará "de forma sistemática" en función del progreso de la ciencia en el Plan Anual de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la citada red.En este punto, Carcedo ha informado de que también se va a realizar unque comprenda la identificación de los grupos de interés y los canales de comunicación, se diseñarán nuevas herramientas de comunicación, y se generarán alianzas con las sociedades científicas, colegios profesionales, universidades, movimiento asociativo y sociedad civil para la difusión de la información generada. Se creará también un sistema para atender las consultas a demanda de los distintos grupos de interés."No queremos eliminar las creencias de las personas, crear una sociedad de pensamiento único, sinoy basada en la evidencia científica. Estamos ante unas medidas valientes y esperamos que este plan sea un paso más para conseguir que las decisiones que se adopten estén basadas en el conocimiento real", ha apostillado el ministro Duque.Otra de las líneas de actuación del plan se basa en garantizar que todas las actividades sanitarias se realizan por profesionales con titulación oficialmente reconocida y, para ello, se quiere modificar el Real Decreto 1277/2003, por el que se establecen las, tanto en los aspectos relativos a evitar el intrusismo como para impedir que se autoricen pseudoterapias en el registro de centros sanitarios.Por otra parte, Duque ha informado de que ambos ministerios han acordado otras medidas como incorporar en los programas formativos universitarios los principios del conocimiento y evidencia científica en la formación de los profesionales sanitarios.Para ello, se van a desarrollar alianzas con la Conferencia de Decanos, de Rectores, las comunidades autónomas, la comunidad universitaria y los colegios de profesionales para, a través de la promoción de acuerdos en la Conferencia General de Política Universitaria y en el Consejo de Universidades.Del mismo modo, se elaborará unque no se consideran con conocimiento y evidencia científica suficiente como para ser impartidos en los títulos universitarios de grado y máster en el ámbito sanitario. "Este plan va a ayudar a que la ciudadanía esté más informada y en mejores condiciones para no acudir a este tipo de soluciones mágicas", ha zanjado la ministra de Sanidad.Tras la presentación del plan en el Consejo de Ministros se abre un proceso participativo para incorporar las aportaciones de las comunidades autónomas, así como de otros sectores implicados como, por ejemplo, los colegios profesionales sanitarios, sociedades científicas o el movimiento asociativo.