Carmena dice que “no tiene nada que ver” con la crisis de Podemos ni “tiene necesidad” de hablar con Iglesias

Publicada el 15/11/2018 a las 13:53 Actualizada el 15/11/2018 a las 13:54

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena , se ha desvinculado este jueves de la crisis de Podemos en Madrid y ha aseverado que no ha hablado con el líder de ese partido, Pablo Iglesias , porque "no tiene necesidad de tener una conversación con él", puesto que ella "no es de Podemos ni tiene vinculación política directa con el partido"."Con Iglesias no he hablado.ni necesidad de tener con él una conversación. Creo que es un problema que surge en el marco de Podemos y no tengo nada que ver. Yoni tengo ninguna vinculación política directa con el partido. En el Gobierno de Madrid hay unos ediles muy buenos y valiosos y son ellos los que decidan cómo resolverlo", ha añadido.Así se ha expresado la alcaldesa tras un acto de jura del cargo de nuevos policías municipales preguntado por los periodistas. También ha afirmado que no ha hablado con el secretario local de Podemos, Julio Rodríguez , sobre la crisis porque "no tienen nada que ver" con ello. "Son temas de un partido al que yo no pertenezco", ha reiterado.